Sema e Amazon debatem estratégias de reflorestamento no Amazonas

Notícias do Amazonas – Representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) se reuniram com o diretor do Núcleo de Ciência e Estratégia para Neutralização de Carbono da Amazon, Jamey Mulligan, e com o gerente sênior da Amazon Brasil, Allan Grabarz, na segunda-feira (22/01), para elaborar um plano conjunto de reflorestamento de áreas degradadas no Amazonas.

O governador Wilson Lima destacou que a reunião é um desdobramento das negociações iniciadas durante a 28ª Conferência das Partes (COP) de Dubai, em dezembro passado.

“Esse encontro com representantes da Sema já é fruto da conversa que tivemos em Dubai e, por isso, a expectativa para uma futura parceria com a Amazon é muito positiva. No ano passado, em Dubai, conversei com os representantes da Amazon sobre investimentos para a Amazônia e iniciamos, também, uma conversa sobre investimentos socioambientais especificamente para o Amazonas”, afirmou o governador.

Durante a reunião na sede da Sema, foram abordadas estratégias e futuras colaborações para avançar no mercado de créditos de carbono no Estado.

Para o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, com o apoio logístico da empresa de tecnologia, a agenda ambiental tem potencial para avançar, em especial, para benefício das comunidades tradicionais da região.

“Não podemos conversar sobre a manutenção da biodiversidade sem pensar nas nossas comunidades. É excelente saber que os representantes da Amazon e o Governo do Amazonas têm ideais alinhados, e esperamos partir em breve para as próximas negociações, a fim de mostrar resultados compatíveis com o que queremos para a Amazônia Legal”, declarou.

Em Dubai, a empresa e o Estado firmaram acordos de preservação da biodiversidade e apoio aos moradores da floresta.

“A Amazon está muito interessada em contribuir numa parceria com os governos dos Estados da Amazônia Legal para ajudar a reduzir o desmatamento, bem como ajudar a reflorestar e, durante o processo, ajudar a reforçar uma economia e desenvolvimento sustentáveis para as comunidades locais. Nós estamos vendo um amadurecimento de investimentos em restauração, incluindo aplicações que realmente podem melhorar a vida das comunidades, o que vemos como parte importante da estratégia para sustentar a floresta em pé”, afirmou Jamey Mulligan.

Com o novo encontro, foram debatidas possíveis parcerias com instituições públicas e privadas, estratégias de reflorestamento, apoio tecnológico e de pesquisa para fomento da agenda de carbono dentro do programa Amazonas 2030, dentre outros tópicos.

“A Amazon tem o compromisso com o desenvolvimento da economia nacional, de pequenos produtores e também com as comunidades locais. Os programas e as propostas de restauração que a gente discutiu hoje tem um potencial bem grande de conjugar desenvolvimento econômico sustentável com incremento em rendas para as populações locais. É uma agenda ‘ganha-ganha’ para todos os atores envolvidos”, frisou Allan Grabarz.

Redação AM POST