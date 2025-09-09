‘Semana da Alfabetização’ mobiliza mais de 47 mil estudantes em Manaus

Notícias do Amazonas – Mais de 47 mil estudantes do 1º e 2º anos do ensino fundamental da rede municipal de Manaus participam da “Semana da Alfabetização”, que começou nesta segunda-feira (8/9) em 310 escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A iniciativa tem como objetivo garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 7 anos, ao final do 2º ano, promovendo domínio da leitura e escrita, aprendizagem consistente e igualdade de oportunidades.

Atividades interativas transformam a sala de aula

Na Escola Municipal Ignes Vasconcelos Dias, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital, cerca de 370 crianças participam diariamente das atividades. Entre as ações realizadas estão a criação do cantinho da leitura em sala de aula, rodas de leitura, jogos e oficinas voltadas para o incentivo à escrita e à interpretação de textos.

Professores destacam importância da alfabetização criativa

Para a professora Rosana Silva, momentos como esse reforçam a importância de aprender letras e palavras desde cedo. “A alfabetização é a base de todo o conhecimento. Trabalhar essa temática de forma criativa, com jogos e atividades interativas, torna o processo muito mais prazeroso para as crianças”, destacou.

A pedagoga Antônia Nalva Coimbrã explicou que as atividades de alfabetização são desenvolvidas diariamente e fazem parte da rotina escolar. “Todos os dias as professoras realizam atividades que garantem que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa. Cada educadora elabora sua aula e aplica da melhor forma, isso acontece durante todo o ano letivo”, afirmou.

Alunos participam e se divertem aprendendo

A estudante Krisley Nascimento, de 9 anos, compartilhou sua empolgação com as atividades. “Eu gosto muito de ler historinhas e escrever. Está sendo divertido aprender junto com meus colegas”, contou.

A “Semana da Alfabetização” reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a educação de qualidade e com a formação de leitores e escritores desde os primeiros anos escolares.

