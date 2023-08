Semana da Pátria: Amazonastur destaca roteiro para aproveitar o feriado prolongado

Os feriados prolongados movimentam a cadeia turística composta por hotéis, restaurantes e atrativos culturais e naturais. Para a semana da pátria, a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) indica quatro locais para curtir com a segurança de estabelecimentos que são regularizados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo.

O mês de setembro conta com dois importantes feriados. O 5 de setembro, feriado estadual, celebra a elevação do estado à categoria de província. E o dia 7 de setembro, feriado nacional, que comemora a declaração de Independência do Brasil do Império Português. Os feriados, em 2023, acontecerão na terça e quinta-feira, respectivamente.

Além do roteiro preparado pela Amazonastur, os turistas podem conferir ótimas opções de passeios com agências turísticas cadastradas no site https://cadastur.turismo.gov.br/ ou buscar o roteiro perfeito, pelo WhatsApp, no chatbot Amazonas to Go, disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code https://qrfacil.me/Qqdds6kr ou, ainda, em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas.

O Amazonas to go é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, que auxilia o turista a conhecer os atrativos turísticos, hospedagens, telefones úteis e muito mais.

Passeios refrescantes

Setembro também traz a temporada de praias e altas temperaturas no Amazonas. Por isso, a Amazonastur indica opções para se refrescar no feriado prolongado. Balneários, parques temáticos e atrativos naturais integram a lista.

No Hope Bay Park a diversão é para toda a família, o local é temático, com atrações aquáticas pensadas para as crianças e adultos, restaurante e também opções de hospedagem. Com funcionamento de sexta-feira a domingo e feriados, das 9h às 17h30, o visitante pode desfrutar de um passeio de boia pelo “Rio Lento” ou algo mais radical como escorregar pelo Piratão, um escorregador de 14 metros de altura.

Para os pequenos a diversão inclui o “Menor do Mares”, um mini complexo com escorregadores, chuveirinhos, mini tobogã, tudo com a temática de pirata. Além disso, tobogãs, piscinas de diversas profundidades, chuveiros, baldões de água, compõem os atrativos do local que conta com salva-vidas treinados. A estrutura do restaurante “Porto dos Piratas”, com funcionamento de 11h30 às 15h, garante refeições deliciosas nos intervalos da diversão.

O Hope Bay Park está localizado em Manaus, na rua da fonte, nº 2150, bairro Tarumã Açu. Dúvidas pelos contatos: (92) 2101-3600, Whatsapp (92) 99165-5692, pelo e-mail [email protected] ou nas redes sociais @hopebaypark.

No Restaurante da Keila, engana-se quem, pelo nome, imagina que se trata apenas de refeições. O local instalado no quilômetro 30, da rodovia AM-010, é um paraíso natural encantador. O visitante pode desfrutar de quarta-feira a domingo, a partir das 9h, de uma estrutura que inclui lago natural, quadra de areia, parque infantil, área de jogos, pedalinho, stand up paddle, redário submerso, além de diversos espaços instagramáveis.

O local conta com um cardápio variado e regional, além de ser pet friendly. Outras informações podem ser obtidas pelo contato via Whatsapp (92) 99419-0920.

Para maior contato com a natureza, a indicação é conhecer o Cirandeira Amazon World EcoResort. Seja para aproveitar o dia (day use) ou para se hospedar, o ambiente deixa o visitante em constante contato com a natureza e conta com um igarapé de águas límpidas e frescas que cruza o terreno e proporciona um balneário seguro e tranquilo para toda família.

A hospedagem é um show à parte, pois conta com chalés charmosos equipados com todos os mobiliários necessários para uma boa estada, wi-fi e café da manhã. O espaço ainda conta com a comercialização de pacotes de passeios pela floresta, aventura no quadriciclo e observação de pássaros (birdwatching), com 105 espécies já catalogadas na pousada.

O Cirandeira Bela está localizado no quilômetro 10 da rodovia AM-352 (estrada de Novo Airão). Outras informações podem ser obtidas pelo contato (92) 98436-3443 ou no site www.cirandeirabela.com.

Na terra das cachoeiras, em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), a família encontra além dos atrativos naturais do município, a comodidade do parque aquático Amazon Acqua Park. O local funciona aos finais de semana e feriados, a partir das 8h, e dispõe de hospedagem em chalés com acessibilidade, parque aquático, restaurante e loja de conveniência.

Para as crianças o parque aquático reserva piscinas infantis, toboáguas e muita diversão. O local fica no quilômetro 984 (antigo 101), da rodovia BR-174, sentido Presidente Figueiredo. Para outras informações (92) 98415-7186 ou nas redes sociais @oficialacquapark.

Redação AM POST