Semana sem Telas: projeto quer reduzir tempo de crianças em celulares e videogames

Notícias do Amazonas – Em resposta à crescente preocupação com os impactos do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes, o deputado estadual George Lins (União Brasil) apresentou, na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), um projeto de lei que institui a “Semana sem Telas”. A proposta visa promover a conscientização da sociedade sobre os riscos do consumo digital desenfreado e estimular experiências de lazer e convivência longe dos dispositivos eletrônicos.

“A ‘Semana Sem Telas’ tem como objetivo sensibilizar a sociedade, em especial pais, responsáveis, educadores, profissionais da saúde e crianças e adolescentes, sobre os impactos negativos da exposição excessiva às telas e a importância da desconexão digital para o desenvolvimento físico, emocional e social”, destaca o projeto.

A iniciativa está prevista para acontecer anualmente na primeira semana de novembro e contará com ações voltadas para pais, responsáveis, educadores, profissionais da saúde e, especialmente, o público infantojuvenil. A ideia central é criar uma rede de apoio e informação sobre os efeitos negativos da exposição prolongada a celulares, computadores, televisores e outros aparelhos digitais, além de sugerir práticas alternativas que favoreçam o desenvolvimento saudável.

O projeto foi motivado por estudos e observações sobre os prejuízos associados ao uso descontrolado de tecnologias por crianças e adolescentes.

Especialistas da área da saúde e da educação vêm alertando para o aumento de diagnósticos relacionados à saúde mental em jovens, muitos deles agravados pela imersão constante em ambientes digitais. Além disso, a dependência de estímulos rápidos e constantes fornecidos por vídeos, jogos e redes sociais pode afetar a capacidade de concentração, o desempenho escolar e as habilidades socioemocionais.

Atividades educativas e culturais

Durante a “Semana sem Telas”, serão realizadas atividades como oficinas interativas, palestras educativas, eventos culturais e desafios práticos dentro das escolas e comunidades. O foco estará na promoção de vivências que incentivem o contato com a natureza, o esporte, a leitura, o brincar coletivo e o fortalecimento de laços familiares.

O projeto também busca envolver diretamente as famílias, especialmente dos pais e responsáveis, para promover o engajamento nas atividades propostas e acompanhar a redução do uso de telas pelos filhos, fortalecendo o vínculo familiar e estimulando a convivência social fora do ambiente digital.