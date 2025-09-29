Semeide Bermeguy faz novo contrato milionário para construir escola de duas salas em Benjamin Constant

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Benjamin Constant, sob a gestão do prefeito Semeide Bermeguy Porto (MDB), voltou a firmar contrato milionário para construção de escola. Segundo publicação no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM) desta segunda-feira, 29, o gestor pretende gastar R$ 1 milhão em apenas uma escola de duas salas de aula.

Segundo a homologação da Concorrência Presencial nº 010/2025, a construção será em pilotis (ou seja, com pilares ou colunas de sustentação), com obra na comunidade Novo Paraíso, localizada na zona rural do município.

O certame teve como vencedora a empresa J. L. Galvão Gonçalves – EPP (CNPJ nº 10.679.901/0001-05), que apresentou proposta no valor total de R$ 1.072.485,87. O processo licitatório foi do tipo menor valor global e passou por análise da Procuradoria Jurídica Municipal e da Secretaria Municipal de Controle Interno, segundo o documento.

A empresa

A J. L. Galvão Gonçalves é uma empresa fundada em 2009, com atividade econômica principal voltara para serviços de engenharia. Segundo dados da Receita Federal, o empreendimento está sediado no bairro Chapada, em Manaus, e tem R$ 1 milhão de capital social. Não há, contudo, dados sobre o quadro de sócios e administradores na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

R$ 800 mil para outra escola

Na mesma publicação no DOM-AM, a prefeitura publicou o contrato com a empresa L J G Barros-EPP, de CNPJ nº 15.014.690/0001-05, no valor de R$ 869 mil, que prevê a construção de escola de duas salas na comunidade Capacete, na zona Rural de Benjamin Constant.

A empresa, fundada em 2012, tem sede em Tabatinga e também atua, como atividade econômica principal, na construção de edifícios. A L J G Barros, segundo dados da Receita Federal, possui R$ 750 mil de capital social. Não há, também, dados sobre o quadro de sócios e administradores na base de dados do CNPJ.

Contratos

Recentemente, a prefeitura de Benjamin Constant tem feito contratos milionários para construção de escolas. No início de setembro, a gestão do prefeito Semeide Bermeguy Porto firmou contrato de R$ 1,1 milhão para erguer uma unidade escolar com apenas duas salas de aula.

Ainda em setembro, a gestão Semeide fez contrato de R$ 1,1 milhão na construção de uma escola com apenas duas salas de aula na zona rural do município. Na semana passada, o prefeito fechou outro contrato milionário para construção de escolas, mas de madeira, em Benjamin Constant.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Benjamin Constant para pedir mais informações da Prefeitura de Benjamin Constant sobre os contratos e aguarda retorno.

Confira os contratos na íntegra:

contratos Benjamin