A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ao Vivo

Semeide Bermeguy faz novo contrato milionário para construir escola de duas salas em Benjamin Constant

Prefeito pretende gastar R$ 1 milhão em apenas uma escola de duas salas de aula.

Por Bruno Pacheco

29/09/2025 às 15:28

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Benjamin Constant, sob a gestão do prefeito Semeide Bermeguy Porto (MDB), voltou a firmar contrato milionário para construção de escola. Segundo publicação no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (DOM-AM) desta segunda-feira, 29, o gestor pretende gastar R$ 1 milhão em apenas uma escola de duas salas de aula.

PUBLICIDADE

Segundo a homologação da Concorrência Presencial nº 010/2025, a construção será em pilotis (ou seja, com pilares ou colunas de sustentação), com obra na comunidade Novo Paraíso, localizada na zona rural do município.

O certame teve como vencedora a empresa J. L. Galvão Gonçalves – EPP (CNPJ nº 10.679.901/0001-05), que apresentou proposta no valor total de R$ 1.072.485,87. O processo licitatório foi do tipo menor valor global e passou por análise da Procuradoria Jurídica Municipal e da Secretaria Municipal de Controle Interno, segundo o documento.

PUBLICIDADE

Leia mais: Prefeito de Benjamin Constant assina contrato milionário com empresa de irmão de aliado político

A empresa

A J. L. Galvão Gonçalves é uma empresa fundada em 2009, com atividade econômica principal voltara para serviços de engenharia. Segundo dados da Receita Federal, o empreendimento está sediado no bairro Chapada, em Manaus, e tem R$ 1 milhão de capital social. Não há, contudo, dados sobre o quadro de sócios e administradores na base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

R$ 800 mil para outra escola

Na mesma publicação no DOM-AM, a prefeitura publicou o contrato com a empresa L J G Barros-EPP, de CNPJ nº 15.014.690/0001-05, no valor de R$ 869 mil, que prevê a construção de escola de duas salas na comunidade Capacete, na zona Rural de Benjamin Constant.

A empresa, fundada em 2012, tem sede em Tabatinga e também atua, como atividade econômica principal, na construção de edifícios. A L J G Barros, segundo dados da Receita Federal, possui R$ 750 mil de capital social. Não há, também, dados sobre o quadro de sócios e administradores na base de dados do CNPJ.

PUBLICIDADE

Contratos

Recentemente, a prefeitura de Benjamin Constant tem feito contratos milionários para construção de escolas. No início de setembro, a gestão do prefeito Semeide Bermeguy Porto firmou contrato de R$ 1,1 milhão para erguer uma unidade escolar com apenas duas salas de aula.

Ainda em setembro, a gestão Semeide fez contrato de R$ 1,1 milhão na construção de uma escola com apenas duas salas de aula na zona rural do município. Na semana passada, o prefeito fechou outro contrato milionário para construção de escolas, mas de madeira, em Benjamin Constant.

PUBLICIDADE

Outro lado

AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Benjamin Constant para pedir mais informações da Prefeitura de Benjamin Constant sobre os contratos e aguarda retorno.

Confira os contratos na íntegra:

contratos Benjamin

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Homem em situação de rua é baleado e esfaqueado enquanto ia comprar droga na zona sul de Manaus; assista

Câmeras de segurança flagraram a ação violenta que deixou moradores em pânico.

há 9 minutos

Amazonas

Amazonas registra queda de casos e mortes por vírus respiratórios em 2025

O levantamento também aponta redução nas mortes: foram 59 óbitos confirmados em 2025, uma queda de 22,4%.

há 45 minutos

Manaus

Wilson Lima projeta R$ 230 milhões em negócios durante a Expoagro 2025

Segundo o governador, a Expoagro vai muito além da tradição cultural, sendo um espaço estratégico para fortalecer a economia.

há 1 hora

Brasil

TSE vai gastar R$ 20 milhões na manutenção de urnas eletrônicas para 2026

Cerca de 124 mil máquinas passarão por revisão para garantir funcionamento nas eleições.

há 1 hora

Brasil

Telegram remove grupos de venda ilegal de remédios e atestados falsos após ação da AGU

As comunidades reuniam mais de 27 mil usuários e acumulavam cerca de 20 mil publicações com conteúdos criminosos.

há 2 horas