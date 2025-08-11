A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Senador Eduardo Braga anuncia mobilização no Congresso para derrubar veto de Lula que prejudica avanço da BR-319

A medida vetada impacta diretamente a reconstrução do “trecho do meio” da BR-319, considerado o maior gargalo da rodovia.

Por Natan AMPOST

11/08/2025 às 14:09

Notícias do Amazonas – O senador Eduardo Braga (MDB-AM) declarou, nesta segunda-feira (11/8), que vai articular no Congresso Nacional a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à sua emenda na Lei Geral de Licenciamento Ambiental (PL 2.159/2021). A afirmação foi feita em vídeo publicado nas redes sociais do parlamentar.

PUBLICIDADE

Na semana anterior, Lula sancionou a nova legislação, mas vetou 63 trechos, incluindo a emenda apresentada por Braga que dispensava a obrigatoriedade de licenças ambientais para obras e serviços de manutenção ou melhorias de infraestrutura já existente, como rodovias pavimentadas anteriormente. O caso mais emblemático é o da BR-319, estrada construída na década de 1970 e que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

Segundo o senador, a proposta buscava agilizar intervenções necessárias para a recuperação de vias estratégicas sem enfrentar longos processos burocráticos de licenciamento. Braga afirmou que considera a BR-319 essencial para o desenvolvimento e integração da região Norte.

PUBLICIDADE

Leia mais: Inimigo do Amazonas: Lula veta trecho do licenciamento ambiental que ia beneficiar pavimentação da BR-319

“Eu lutarei muito junto ao presidente do Senado, junto ao presidente da Câmara e junto às bancadas de ambas as Casas para derrubarmos esse veto. Precisamos de todos os instrumentos possíveis para ver finalmente realizado o sonho do povo do Amazonas, de Roraima e de Rondônia de ter a BR-319 reasfaltada”, declarou o parlamentar.

A BR-319 é alvo de debates há anos devido à sua importância logística e aos impactos ambientais que a sua restauração pode gerar. Ambientalistas defendem que o licenciamento ambiental é indispensável para preservar ecossistemas sensíveis, enquanto defensores da obra argumentam que a estrada é vital para reduzir custos de transporte e garantir acesso terrestre à capital amazonense.

O posicionamento de Eduardo Braga deve intensificar a disputa política em torno do veto presidencial.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Aeronave russa sancionada pelos EUA pousa em Brasília

O caso reforça a atenção da comunidade internacional sobre o Brasil em meio às tensões geopolíticas globais.

há 19 minutos

Política

Vereador quer criar o ‘Dia da Sobriedade’ em Manaus

Informações sobre o PL foram divulgadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL).

há 20 minutos

Brasil

Líder de Lula compara ordem de Trump para remoção de moradores de rua em Washington ao nazismo

Deputado José Guimarães critica duramente decisão do presidente norte-americano.

há 1 hora

Manaus

Hospital João Lúcio busca familiares de paciente internado após atropelamento

Os contatos podem ser feitos pelo telefone (92) 99378-8158 ou diretamente no Serviço Social do hospital.

há 1 hora

Caiu na rede é post!

Vaza áudios e prints de conversas entre Tirullipa e suposta amante; confira

Humorista é casado há mais de 15 anos.

há 1 hora