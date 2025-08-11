Senador Eduardo Braga anuncia mobilização no Congresso para derrubar veto de Lula que prejudica avanço da BR-319

Notícias do Amazonas – O senador Eduardo Braga (MDB-AM) declarou, nesta segunda-feira (11/8), que vai articular no Congresso Nacional a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à sua emenda na Lei Geral de Licenciamento Ambiental (PL 2.159/2021). A afirmação foi feita em vídeo publicado nas redes sociais do parlamentar.

Na semana anterior, Lula sancionou a nova legislação, mas vetou 63 trechos, incluindo a emenda apresentada por Braga que dispensava a obrigatoriedade de licenças ambientais para obras e serviços de manutenção ou melhorias de infraestrutura já existente, como rodovias pavimentadas anteriormente. O caso mais emblemático é o da BR-319, estrada construída na década de 1970 e que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

Segundo o senador, a proposta buscava agilizar intervenções necessárias para a recuperação de vias estratégicas sem enfrentar longos processos burocráticos de licenciamento. Braga afirmou que considera a BR-319 essencial para o desenvolvimento e integração da região Norte.

“Eu lutarei muito junto ao presidente do Senado, junto ao presidente da Câmara e junto às bancadas de ambas as Casas para derrubarmos esse veto. Precisamos de todos os instrumentos possíveis para ver finalmente realizado o sonho do povo do Amazonas, de Roraima e de Rondônia de ter a BR-319 reasfaltada”, declarou o parlamentar.

A BR-319 é alvo de debates há anos devido à sua importância logística e aos impactos ambientais que a sua restauração pode gerar. Ambientalistas defendem que o licenciamento ambiental é indispensável para preservar ecossistemas sensíveis, enquanto defensores da obra argumentam que a estrada é vital para reduzir custos de transporte e garantir acesso terrestre à capital amazonense.

O posicionamento de Eduardo Braga deve intensificar a disputa política em torno do veto presidencial.