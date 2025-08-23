Senador Eduardo Braga lamenta morte de advogado Leonardo Saunders

Notícias do Amazonas – O senador Eduardo Braga (MDB-AM) divulgou neste sábado, 23, uma nota de pesar lamentando profundamente o falecimento do advogado Leonardo Saunders Fernandes Santos, de 28 anos, filho do desembargador Délcio Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Leonardo faleceu vítima de uma parada cardíaca. Ele atuava na Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e era considerado um jovem promissor na área jurídica, com formação na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Na nota, o senador manifestou solidariedade à família:

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Leonardo Saunders Fernandes Santos, filho do desembargador Délcio Santos. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e consolo. Lamento com profunda tristeza o falecimento de Leonardo Saunders Fernandes Santos, filho do desembargador Délcio Santos”, declarou Braga.

A morte de Leonardo causou grande comoção entre autoridades, colegas de profissão e amigos. O velório ocorre neste sábado, na Funerária Canaã, no Centro de Manaus, reunindo familiares e integrantes da comunidade jurídica para a última despedida.