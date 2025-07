Senador Eduardo Braga vai destinar emenda para pavimentação do Ramal Cuieiras e alegra moradores

Notícias do Amazonas – Após décadas de abandono e promessas não cumpridas, os moradores do Ramal Cuieiras, no km 15 da BR-174, finalmente receberam uma notícia capaz de mudar a realidade da comunidade. O senador Eduardo Braga confirmou que visitará a região nesta quinta-feira (31) para anunciar a destinação de emenda parlamentar que viabilizará a pavimentação da estrada — um sonho antigo da população local.

O anúncio trouxe alívio e esperança para os moradores da área rural, que convivem há anos com as dificuldades de mobilidade, especialmente durante o período chuvoso. O trecho, fundamental para o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso a serviços de saúde, torna-se quase intransitável em épocas de chuva intensa.

O evento oficial será realizado na sede da comunidade e contará com a presença de autoridades municipais, lideranças comunitárias, representantes do setor rural e da população local, que aguarda ansiosamente por essa transformação. O investimento atende a uma das principais reivindicações da região.

O líder comunitário da área, Zé Coxinha, comemorou a iniciativa. “A gente fica muito feliz, né? Só de receber a notícia que o nosso ramal vai sair. Então a gente agradece as autoridades aí, né? Que têm nos ajudado, principalmente na área rural, com muito sofrimento. Eu fico até sem palavras, é gratidão, né? E agradecer o papai do céu por essa vitória aí”, declarou.

Eduardo Braga, que vem ampliando sua atuação junto às comunidades do interior do Amazonas, reafirma com essa medida seu compromisso com o desenvolvimento das zonas rurais do estado. A destinação da emenda para a pavimentação do Ramal Cuieiras é vista como uma conquista coletiva, construída com diálogo e escuta ativa das necessidades dos moradores.

Com a pavimentação, a expectativa é de que haja melhorias significativas na logística da produção agrícola local, mais segurança no transporte de estudantes e maior acesso a serviços básicos de saúde. A iniciativa também deve aquecer a economia da região, gerando empregos diretos e indiretos durante a execução das obras.

A comunidade agora vive um momento de mobilização e gratidão, aguardando com entusiasmo a presença do senador e o início das melhorias. Para muitos, trata-se de uma vitória histórica e de um novo capítulo para o Ramal Cuieiras.