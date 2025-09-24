Senador pede ampliação para 100 dias de prazo a famílias ameaçadas de despejo na BR-319

Notícias do Amazonas – O senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a se manifestar nesta quarta-feira, 24, contra a decisão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que pressiona famílias da comunidade São Francisco, no município de Careiro da Várzea, a retirarem suas casas da faixa de domínio da BR-319 no prazo de apenas 30 dias.

Em visita ao local, o parlamentar disse ter sentido de perto a preocupação dos moradores diante da possibilidade de perderem seus lares. “Olhei nos olhos de cada morador e senti a dor de quem teme perder seu lar. Essa luta é de todos nós contra a injustiça. Não aceito que tratem nosso povo como invisível”, declarou em suas redes sociais.

Plínio afirmou ainda que vai cobrar diretamente do DNIT a suspensão da decisão ou, ao menos, a ampliação do prazo para 100 dias. “Sei que não é simples, mas não vou me calar diante dessa maldade. Vocês não estão sozinhos, estou com vocês nessa batalha”, destacou.

A medida que afeta a comunidade São Francisco tem gerado apreensão entre as famílias que vivem às margens da rodovia federal, considerada estratégica para a ligação terrestre do Amazonas com o restante do país.