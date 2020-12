Serafim lamenta falta de planejamento do Ministério da Saúde para vacinação contra a Covid-19

Redação AM POST

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) lamentou, nesta quinta-feira, 10, da tribuna virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), a postura do Ministério da Saúde diante da falta de planejamento para vacinação contra a Covid-19 no país.

“Lamentável essa briga de egos inflamados por conta da vacina e pelo “bate cabeça” do Ministério da Saúde. É inacreditável que o general Eduardo Pazzuelo, que é especialista em logística, esteja tão atrapalhado à frente da questão do plano nacional de imunização e a população esteja tonta, sem saber exatamente para onde o Brasil vai”, disse o parlamentar.

Serafim ainda afirmou que a vacina é nacional e não há porque haver brigas e divergências nas esperas federal, estadual e municipal.

“A vacina não pode ser municipal, estadual ou federal. Ela tem que ser nacional. A rede de vacinação vem desde o Ministério da Saúde até a Secretaria de Saúde do município mais distante. Todos têm que agir contra o inimigo comum, que é o vírus, e não ficar brigando entre nós. Isso é ridículo!”, concluiu.