Sérgio Litaiff Filho assume a Secretaria de Governo

Redação AM POST

O governador Wilson Lima nomeou, na noite desta segunda-feira (11/04), o advogado Sérgio Litaiff Filho para a Secretaria de Governo (Segov). Litaiff sai da presidência da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) para assumir a pasta até então conduzida por Luís Fabian Pereira Barbosa, que deixou a Segov e agora é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM).

Sérgio Litaiff é advogado por formação e conduziu a Amazonastur por 13 meses. Antes disso, ele passou pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev), Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

Em sua formação, Sérgio possui especialização em Direito Empresarial na Fundação Getulio Vargas (FGV), em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), além de Direito Civil e Processo Civil, também pelo Ciesa.

* Com informações da assessoria de imprensa