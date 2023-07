Serviço de UTI em Tefé já atendeu mais de 100 pacientes, destaca SES-AM

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus) implantada pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), em junho de 2022, já atendeu mais de 100 pessoas, contribuindo para a diminuição do translado da transferência de pacientes para a capital.

Localizado no Médio Solimões, a cidade de Tefé, com cerca de 60 mil habitantes, é o segundo município do interior a ter uma ala de UTI. Instalada nas dependências do Hospital Regional de Tefé Carlos Braga, a UTI conta com 10 leitos para adultos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A unidade conta com uma equipe multidisciplinar, composta por técnicos de enfermagens, médicos intensivistas, nefrologista, cirurgião geral e outras especialidades, enfermeiros intensivistas, fisioterapeutas, fonoaudióloga, nutricionista, assistente social, psicóloga, farmacêuticas e auxiliares de farmácia.

O diretor presidente da Mediall Brasil, responsável pela operação administrativa do UTI do interior, Roberto Leandro Garcia destacou o impacto positivo e a eficácia do trabalho dos profissionais de saúde da UTI de Tefé.

“Anteriormente, o paciente crítico só tinha acesso a leitos de terapia intensiva nos leitos direcionados a tratamentos de alta complexidade, instalados em Manaus. Atualmente a realidade é outra, sendo possível realizar tratamentos focados na complexidade da doença do paciente aqui no próprio hospital onde ele recebe a internação, o que favorece maiores chances de altas melhoradas”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Hospital Regional de Tefé Carlos Braga possui uma estrutura de qualidade, contando com leitos com o melhor aparato tecnológico em termos de equipamentos médico-hospitalares do mercado, farmácia bem equipada, procedimentos importantes no leito do paciente como o caso da hemodiálise, além de equipes especializadas, aliadas a uma ótima qualidade assistencial prestada ao paciente por meio do monitoramento diário dos indicadores de performance. O diretor ainda finalizou comentando o resultado que tiveram com a chegada da UTI.

“Com isso, já conseguimos dar 100 altas melhoradas na UTI de Tefé sem a necessidade de transferência para a capital amazonense”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A instalação de leitos no interior foi um marco histórico para a assistência em saúde pública no Amazonas. Foi um projeto iniciado pelo governador que levou, pela primeira vez, serviços de alta complexidade para os municípios do estado. Antes da atual gestão, esse tipo de atendimento era restrito apenas à capital.

Redação AM POST