Serviços do Detran-AM são interrompidos devido apagão de internet em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os serviços de veículos e de habilitação, prestados presencialmente e pelo portal de serviços do órgão (https://www.detran.am.gov.br/), encontram-se fora do ar, devido a uma instabilidade do sinal da Embratel em todo o estado do Amazonas, nesta terça-feira (22/03). A informação foi divulgada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Continua depois da Publicidade

O problema gerado pelo cabeamento da Embratel afeta todos os municípios onde o Detran Amazonas atua, tornando assim impossível o atendimento.

O órgão de trânsito orienta que as pessoas que tinham agendamento marcado para hoje (22/03) e não puderam receber o atendimento por conta do problema, encaminhem-se para o atendimento até a próxima terça-feira (29/03) para acesso aos serviços.