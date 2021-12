Servidores do Governo do AM terão salário de dezembro antecipado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima confirmou, nesta quarta-feira (15/12), que o Governo do Amazonas vai antecipar o pagamento do salário de dezembro dos servidores, aposentados e pensionistas para os dias 20 e 21 deste mês. Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), serão injetados na economia do estado R$ 383 milhões antes das festas de Natal e Ano Novo.

O benefício atende 117 mil servidores ativos e inativos que estão na folha de pagamento do Estado. “Vou antecipar o pagamento, antes do Natal, para que todo mundo possa passar o Natal e o Réveillon bem”, disse o governador. Segundo ele, a medida é possível devido ao equilíbrio fiscal do Governo do Estado.

Os grupos 1 e 2 recebem no dia 20 e o grupo 3 no dia 21. Sem o adiantamento, os salários seriam pagos nos dias 27 e 28 de dezembro. Para o pagamento dos servidores ativos, o Estado vai destinar R$ 291 milhões. Para os inativos, R$ 92,9 milhões.

No dia 19 de novembro, Wilson Lima liberou o pagamento da segunda parcela do 13º salário, uma injeção de R$ 171 milhões na economia do estado.

O Governo do Estado já havia antecipado o valor equivalente à primeira parcela do décimo terceiro, que foi paga nos dias 20 e 21 de maio deste ano, momento em que o estado se recuperava da segunda onda da pandemia de Covid-19. A medida fortaleceu a economia no primeiro semestre do ano.

Outra medida que também irá aquecer a economia neste fim de ano é o pagamento, no dia 23 deste mês, do maior abono da história do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para todos os profissionais da rede estadual de educação, em parcela única, no dia 23 de dezembro.

Com o pagamento do abono para 32.966 profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), o Governo vai injetar R$ 482 milhões na economia em todo o estado.