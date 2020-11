Servidores são homenageados em comemoração aos 127 anos do Diário Oficial

Redação AM POST

As histórias da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) e do Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE) não acontecem sozinhas, são fruto do comprometimento dos colaboradores que se dedicam diariamente à publicação dos atos oficiais, trabalho que acontece há 127 anos. Por isto, as pessoas que constroem o DOE foram homenageadas com certificado de reconhecimento e valorização do serviço exercido no veículo de comunicação do Estado do Amazonas.

A cerimônia comemorativa em alusão à passagem dos 127 anos do Diário, completos neste último domingo (15), aconteceu no Parque Gráfico da IOA, nesta segunda-feira (16), e seguiu os protocolos de saúde pública, com refeições entregues separadamente para cada servidor.

Continua depois da Publicidade

O aniversário assinala uma trajetória de mais de um século servindo ao Governo do Amazonas e à sociedade amazonense, com a missão de publicar os atos oficiais da Administração Pública. No entanto, esta comemoração é especial, pois o Diário deixará de ser impresso, tornando-se totalmente eletrônico, de acordo com o Decreto N° 42.994, publicado no último dia 9 de novembro.

O Diário Oficial já passou por algumas fases, que contribuíram de forma significativa no recebimento de matérias, montagem e impressão do veículo oficial. São páginas que contêm partes da História do Amazonas. E o futuro vem trazendo novidades. Desde 17 de dezembro de 2019, o Diário Oficial já vem sendo feito de forma eletrônica. A transição para o formato digital assinala o início de uma nova era para a publicação, gerando mais economia, agilidade, transparência e facilitando os fluxos entre os órgãos do Governo do Estado.

Na ocasião, o diretor-presidente da IOA, Mário Aufiero, além de entregar os certificados aos colaboradores, relatou um pouco da história do veículo e a importância para a sociedade amazonense, além de comemorar o novo momento e realizar a entrega da Edição Especial do DOE, publicada com o Diário do dia 16 de novembro.

Continua depois da Publicidade

“Parabenizo e agradeço aos colaboradores que constroem essa história e estão aqui hoje, fazendo parte desta mudança. O Diário, agora, é eletrônico, mas não vamos parar por aí, vamos continuar avançando e evoluindo. Com o Diário Oficial Eletrônico, já temos grandes avanços, como o Clipping.AM, o Legisla.AM, mas iremos evoluir ainda mais”, completou Aufiero, que está à frente da Imprensa Oficial do Estado desde o início de 2019 e possui diversas ações de reformulação das instalações e projetos inovadores para a autarquia, seguindo as recomendações do governador Wilson Lima.

Dentre os servidores homenageados estão Edson Valente (Impressor Tipográfico), Eledilson Albuquerque (Técnico Gráfico), Laura Rodrigues (Assistente Administrativo), Mário Jorge Corrêa (Diretor de Operações), Rafael Duque (Assessor de Tecnologia da Informação), José Leonardo da Silva (Arte Finalista), Ednai Pinheiro (Diagramação) e Suanny Nogueira (Assessora do Diário Oficial).

A modernização do Diário Oficial agrega valor, oportuniza economicidade, facilidade, comodidade, agilidade, transparência e segurança, além de ir ao encontro da visão definida na gestão atual.