SES-AM disponibiliza locais para recebimento de doações

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) vai disponibilizar locais específicos para recebimento de insumos, medicamentos e equipamentos de empresas e pessoas físicas interessadas em realizar doações diretas às unidades de saúde do Estado. Nos últimos dias, a secretaria passou a ser procurada por interessados em doar uma série de materiais e, para garantir que haja a destinação correta dos itens, a SES-AM organizou dois pontos de entrega.

Doações de medicamentos, insumos descartáveis e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) poderão ser entregues na sede da Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA), localizada na Avenida Duque de Caxias, 1.998, bairro Praça 14, das 8h às 17h, de segunda-feira a sábado. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] e nos telefones (92) 3131-2802 e 3131-2800.

Podem ser doados à Cema luvas cirúrgicas, luvas de procedimentos, toucas, aventais descartáveis e cirúrgicos, sapatilhas descartáveis, máscaras de todos os tipos e insumos para intubação traqueal, além de glicose, sulfato de magnésio e heparina sódica.

Já material de uso permanente, como móveis, colchões, equipamentos, oxímetros e demais aparelhos hospitalares, podem ser entregues no galpão da Gerência de Patrimônio (Gepat) da secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O galpão do Gepat fica anexo à Central de Medicamentos e o contato com a gerência de patrimônio para formalizar as doações pode ser feito pelo e-mail [email protected]

Apenas doações de produtos perecíveis, como alimentos prontos, devem ser entregues diretamente nas unidades de saúde.

Organização – De acordo com a coordenadora do departamento de economia em saúde da Secretaria Executiva de Controladoria de Saúde, Daniele Magalhães, a disponibilização dos locais para entrega de materiais se tornou necessária devido à crescente procura de interessados em realizar doações.

A SES-AM já tinha um planejamento prévio para a aquisição de medicamentos, insumos e EPIs, além de equipamentos, e não passa, no momento, por desabastecimento desses itens. Ainda assim, por conta da alta procura por esses produtos em todo o País, os fornecedores contratados podem enfrentar dificuldades na entrega das compras realizadas. Por isso, Daniele Magalhães reforça que toda ajuda é bem-vinda.

“Nós estamos cientes das nossas dificuldades na aquisição de materiais por conta da pandemia e, por isso, estamos disponibilizando esses canais para doação”.

A partir do recebimento nos postos de coleta, os materiais serão inseridos no sistema da SES-AM e distribuídos para as unidades de saúde. A coordenadora reforça, ainda, que todos os materiais doados precisam ter, no ato da entrega, o termo de doação ou nota fiscal de doação para controle e posterior prestação de contas. Ela também pede atenção da população para que não sejam vítimas de golpes.

“Campanhas de doação serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais da secretaria, mas quem quiser doar independente disso, pode nos procurar nesses pontos. Com essa medida, a gente busca evitar que aqueles que querem de fato ajudar sejam enganados por pessoas, que, infelizmente, usam desse momento complicado para se aproveitar da situação”.

Cema – Avenida Duque de Caxias, 1.998, bairro Praça 14, das 8h às 17h, de segunda-feira a sábado. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] e nos telefones (92) 3131-2802 e 3131-2800.

Gepat – Anexo da Central de Medicamentos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O galpão do Gepat fica anexo à Central de Medicamentos e o contato com a gerência de patrimônio para formalizar as doações pode ser feito pelo e-mail [email protected]