SES-AM faz nova visita técnica a Parintins para tratar de ações de saúde durante o festival

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou nova visita técnica ao município de Parintins para tratar das ações que serão realizadas no município durante o Festival Folclórico dos bois Garantido e Caprichoso, no último final de semana de junho. A titular da SES, Nayara Maksoud, desta vez, visitou o bumbódromo, dois hospitais da cidade e a secretaria municipal de saúde, nesta quinta-feira (02/05).

Além das unidades, a secretária também acompanhou o trabalho desenvolvido pelo Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá, que atende a 700 pessoas na cidade, oferecendo atendimento através de telemedicina em parceria com o Ministério da Saúde e Governo do Amazonas. São disponibilizadas consultas com neuropediatra.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, considerou o trabalho desenvolvido no instituto, que atende a crianças e adultos, muito bem estruturado, podendo ser considerado referência para o interior do Amazonas, principalmente no acesso a consultas com especialistas.

“É um trabalho em conjunto no âmbito do Sistema Único de Saúde, Ministério da Saúde e Governo do Amazonas. Parabenizo a todos os servidores pelo trabalho desenvolvido”, disse.

A secretária também realizou visita técnica ao Hospital Padre Colombo, que é referência do município em diversas especialidades, onde conversou com os profissionais de saúde e pacientes.

“O Padre Colombo é um hospital que recebe todo aporte do Governo do Amazonas, disponibilizando acesso a atendimentos especializados. O Governador Wilson Lima não está deixando de medir esforços para que nós possamos ampliar inclusive o acesso a cirurgia, a exames e consultas especializadas à população do baixo Amazonas dentro da unidade”, explicou.

No Hospital Jofre Cohen, que dispõe de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, com investimento do estado, Nayara Maksoud conversou com médicos e enfermeiros da unidade sobre a UTI e também ouviu sobre os atendimentos de urgência e emergência.

“Nós temos médicos contratados pelo estado do Amazonas que atuam no serviço de neonatologia no Jofre Cohen, assim como também na UTI Adulto, mas a neonatologia precisa ser olhada com todo o cuidado e o nosso diálogo com nossos profissionais que atuam dentro desse serviço, responsáveis pela assistência, é primordial para que a gente possa avançar na qualidade do cuidado”, comentou a secretária de saúde.

Redação AM POST