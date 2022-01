SES-AM lança edital de chamamento público para credenciamento de leitos da rede privada

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulgou, na última edição do Diário Oficial, Edital de Chamamento Público nº 001/2022, para credenciamento de leitos clínicos e de UTI, para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) ou com Covid-19, de outras unidades de saúde privada da capital. A medida está prevista no Plano de Contingência Estadual do Amazonas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Esses leitos estão requisitados por ordem judicial desde 2021, mas o edital serve como oportunidade para esses estabelecimentos se voluntariarem na oferta de leitos, para atendimento a pacientes da rede pública, em caso de necessidade, em um cenário de alta da demanda por conta de SRAG ou Covid-19.

O edital estará aberto no período de 10 a 20 de janeiro podendo ser consultado, bem como seus anexos, no site da Secretaria de Estado de Saúde (www.saude.am.gov.br).

Outras medidas – Além desta iniciativa, a SES-AM, por meio de seu Comitê de Crise, avalia outras possibilidades para ampliação do número de leitos em caso de aumento da taxa de ocupação da rede pública estadual. Na última semana, a pasta realizou visita técnica ao Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), visando a assinatura de convênio para uso da estrutura e disponibilidade de leitos para atender pacientes com SRAG; 54 leitos clínicos e 20 leitos de UTI podem ser disponibilizados na unidade federal.

A SES-AM ainda conta com o Hospital de Combate Nilton Lins que está requisitado pelo Governo do Amazonas desde 25 de janeiro de 2021; e se mantém à disposição da SES-AM por precaução. A unidade é exclusiva para pacientes diagnosticados com Covid-19. A estrutura do Hospital de Combate possui 81 leitos clínicos e 22 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) à disposição do Governo. A determinação do secretário é para que a unidade esteja preparada para receber pacientes.