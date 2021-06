SES-AM mobiliza profissionais para atuarem na ação de vacinação durante o fim de semana

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

As equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) se mobilizam para atuar voluntariamente na vacinação da população a partir de 40 anos contra a Covid-19 na capital, no próximo fim de semana, após o anúncio do governador do Amazonas, Wilson Lima.

Continua depois da Publicidade

Os servidores vão auxiliar na vacinação e nos registros da população vacinada. A estratégia, assim como a definição dos pontos de vacinação, está sendo discutida em reunião entre a SES-AM, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa Manaus).

Para o secretário interino da SES-AM, Silvio Romano, o esforço de todos nessa ação é necessário no combate à pandemia, que primeiramente acontece na capital e será estendida aos municípios do interior do estado.

“Desde ontem (09/06), a Secretaria tem se mobilizado, junto a suas unidades de saúde e aos servidores no sentido de que haja um apoio total a essa ação de vacinação para avançarmos o mais rapidamente possível”, destacou.

Continua depois da Publicidade

Para a vacinação do público-alvo foram disponibilizadas 173 mil doses de imunizantes para reforçar o estoque da capital. Além dos pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus, outros locais serão definidos para o cumprimento da meta de imunização.

“A sinalização voluntária dos trabalhadores das unidades é o indicativo que todos na secretaria estão envolvidos no propósito do governo em vacinar o maior número de pessoas possíveis nessa ação”, afirmou o secretário executivo de assistência da capital, Jani Kenta.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a FVS, o Amazonas já garantiu a vacinação de 28 grupos prioritários, na qual a operacionalização para aplicação da vacina é de responsabilidade das secretarias municipais de saúde, e agora realiza o planejamento para o avanço da vacinação em todo o estado das demais faixas etárias.

Além da participação dos servidores da SES-AM e da Semsa Manaus, a ação busca, de forma organizada e consciente, a mobilização da população para avançar na imunização.

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa