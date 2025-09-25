SES-AM regulariza pagamento a empresas da UPA Tabatinga

Notícias do Amazonas – A Secretaria de Estado de Saúde informou, na quarta-feira (25/09), que foi feita a regularização do pagamento das empresas que prestam serviços na UPA de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). O objetivo é garantir que os prestadores de serviço atualizem os salários dos profissionais terceirizados, contratados para atender na unidade, a fim de evitar que a população seja prejudicada.

A SES-AM esclarece que os processos de pagamento indenizatórios caminham em tempo mais lento e são mais rigorosos na análise e checagem necessária de documentos.

Conforme planejado, após destaque orçamentário e todo processo devidamente instruído, as ordens bancárias começaram a ser liberadas pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) na quarta-feira.

A SES-AM já comunicou à direção da unidade e aos proprietários das empresas sobre a regularização dos pagamentos. As empresas foram instruídas a procederem com o pagamento imediato de salários devidos a todos os servidores terceirizados, além de orientá-los para que não haja descontinuidade de serviços e que a população do município não seja prejudicada.

A Secretaria de Estado de Saúde reitera seu compromisso com os trabalhadores e com a garantia de um serviço público de qualidade e acessível a todos os cidadãos.

