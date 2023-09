Setembro Amarelo alerta para cuidados com a saúde mental no Amazonas

A saúde mental é um fator que contribui para uma boa qualidade de vida. Neste mês, em que se fortalece a discussão sobre esse assunto, o governo do Amazonas está orientando a população sobre os principais cuidados e hábitos a serem adotados, além de destacar os serviços de assistência disponíveis para aqueles que enfrentam dificuldades nessa área.

A coordenadora de saúde mental da Secretaria de Saúde do estado (SES-AM), a terapeuta ocupacional Maria Antonieta Dias, explica como as ações voltadas para o bem-estar social contribuem para a saúde mental e como o conceito de saúde vem sendo entendido atualmente.

“Atualmente a Organização Mundial de Saúde (OMS) define que o conceito saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Quando falamos em saúde mental, precisamos pensar sobre nós mesmos, nos avaliar, pensar como está meu sono, meu dia a dia, o que estou fazendo de bom para mim, o que gosto de fazer, o que faço e me sinto bem. Hoje vivemos em um mundo imediatista, em que não podemos mais expressar nossos sentimentos, não podemos mais estar com raiva, triste, cansado; temos que estar sempre bonitos e dispostos, e isso vem acarretando problemas à saúde mental de muitas pessoas. Não somos máquinas, somos humanos”.

Ela ressalta a importância de se fazer uma autoanálise para o desenvolvimento da saúde mental. “Sempre digo que não existe uma receita ou algo mágico dentro da saúde mental. Tem gente que gosta de esporte, outros não; tem gente que gosta da igreja como lugar acolhedor, outros não; cada um se realiza de alguma forma em algum lugar, e não dá para adequarmos tudo para todo mundo, somos seres únicos e singulares, com histórias de vida únicas. É importante que saibamos: o que eu gosto, quem eu sou, o que tenho feito por mim; essas perguntas são importantes para pensarmos como estamos vivendo a nossa vida”.

Antonieta Dias destaca os diversos caminhos para a assistência à saúde mental por meio das unidades de saúde. “Quando falamos de saúde mental, é algo muito amplo. Se não tenho lugar para morar e comer, como é que eu vou ter saúde mental? Então, muita das vezes, precisamos estar próximos de outras políticas públicas, assistência social, cultura, lazer, educação e esporte. Aquelas pessoas que estão se sentindo mais tristes, não estão dormindo direito e têm um aumento da ansiedade, a porta de entrada para os agravos em saúde são as unidades básicas de saúde. A partir deste primeiro atendimento, a própria unidade pode referenciar para um serviço especializado, caso seja necessário”.

Amparo

O governo do estado possui estruturas de apoio na rede de saúde mental para auxiliar aqueles que buscam atendimento e serviços nesse segmento. Em agosto de 2022, inaugurou-se o Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam). Essa unidade atende todas as urgências e emergências que envolvem pacientes com alterações de comportamento que representem risco para sua própria integridade física ou de outras pessoas. O centro oferece serviços especializados em psiquiatria, assistência social, psicologia e atendimento de casos de urgência e emergência.

A unidade está localizada na avenida Desembargador João Machado, S/N, bairro Planalto, zona oeste de Manaus. A diretora da unidade, Raimunda Gomes, explica que o Centro tem a função de organizar a continuidade dos cuidados na rede de saúde mental, indicando o melhor serviço de saúde mental após o atendimento de emergência ao paciente.

“Ao entrar em nossa unidade, o paciente recebe acolhimento e solicitamos um acompanhante, que pode ser um familiar ou um amigo. No momento em que o paciente fica internado, a equipe trabalha no sentido de treinar o acompanhante para entender o problema desse paciente e para que, depois da alta, ele possa ter essa ajuda. Nossa equipe procura estudar o universo dessa pessoa no período em que está com problema psíquico e, logo em seguida, é destinada para as unidades ambulatoriais de média e alta complexidade através do Sister e Sisreg”, disse.

O governo do Amazonas está preparando uma série de ações para promover, debater e conscientizar sobre a campanha “Setembro Amarelo”, que visa à prevenção do suicídio. Essa campanha foi idealizada em 2013 pela Associação Brasileira de Psiquiatria.

Em resumo, é fundamental cuidar da saúde mental, pois ela influencia diretamente na qualidade de vida. Ao promover o bem-estar social, realizando atividades que nos tragam satisfação, e ao buscar assistência adequada nas unidades de saúde e nos centros especializados, podemos garantir um cuidado integral para nossa saúde mental. E não podemos esquecer da importância de campanhas como o “Setembro Amarelo”, que nos estimulam a falar sobre o assunto, conscientizar e prevenir o suicídio.

