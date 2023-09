Setembro Verde: A importância da inclusão de pessoas com deficiência no esporte

O mês de setembro tem como uma de suas bandeiras a inclusão e a igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência. Neste contexto, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), destaca a história de Camilli Vitória da Silva, uma jovem paratleta amazonense que tem superado desafios e conquistado vitórias significativas no cenário esportivo nacional.

“A Camilli é um exemplo de como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa para promover a inclusão e empoderar pessoas com deficiência. Por determinação do governador Wilson Lima, temos nos comprometido em desenvolver políticas públicas para promoção da inclusão dos jovens no esporte” destacou Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Camilli Vitória da Silva, portadora de deficiência visual, que começou sua jornada no paratletismo aos 16 anos de idade, sonha em conquistar um mundial. “O atletismo é muito importante para mim. Através do esporte fiz novas amizades, melhorei meu convívio social e descobri o que é verdadeiramente a inclusão”, disse ela.

Atualmente com 20 anos, a paratleta amazonense que treina na Vila Olímpica de Manaus tem sido destaque representando bem o Amazonas. No ano de 2022, Camilli Vitória conquistou o título de Campeã Brasileira de Paratletismo. E em maio deste ano, alcançou o primeiro lugar nas provas de 1500 e 400 metros no Meeting Basa de Paratletismo, realizado pela primeira vez em Manaus com o apoio do Governo do Amazonas.

Aricélio Ramos, atleta-guia de Camilli, há dois anos, fala sobre a evolução da paratleta e da importância do esporte. “Camilli era muito tímida, agora é supercomunicativa. O esporte ajuda na inclusão das pessoas com deficiência e no desenvolvimento pessoal, faz com que o indivíduo acredite em si. Além de desenvolver a autonomia e confiança”, disse.

A mãe de Camilli, Dalzileia Souza, fala com orgulho sobre a jornada da filha no esporte. “Eu tinha uma certa preocupação, mas Camilli sempre foi incentivada a aprender, ela é muito dedicada, uma menina muito alegre e determinada. Tenho muito orgulho dela, e o sentimento de preocupação que eu tinha antes não tenho mais”, declarou.

Redação AM POST