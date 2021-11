Setemp lança edital com mais de 500 vagas para cursos, oficinas e palestras em parceria com Sebrae/AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga nesta terça-feira (16/11), a abertura de inscrições para 580 vagas de cursos e palestras, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM).

A iniciativa faz parte da Caravana do Empreendedorismo, que tem o objetivo de ofertar cursos, palestras e oficinas para quem deseja empreender ou melhorar o seu negócio, o início das turmas está marcado para o dia 22 de novembro.

No total serão oferecidos 15 cursos e palestras, sendo eles: O que é empreender (35 vagas), Canvas – Modelo de Negócios (35 vagas), Saiba como formalizar seu negócio (35 vagas), Dicas de como fotografar seu produto para redes sociais (35 vagas), WhatsApp Business (35 vagas), Mulher Empreendedora (100 vagas), Simplificando a Gestão Financeira para Empreendedoras (35 vagas), Organize seu Facebook para vendas (35 vagas), Palestra: Base Conceitual do Artesanato Brasileiro (35 vagas), Empreendedorismo e Economia Solidária (35 vagas), Confecção de Caixas de Presentes (15 vagas), Oficina: Enfeite de Árvore bota natalina (35 vagas), Confecção de Sacolas de Presentes (15 vagas), Artesanato (vagas ilimitadas) e Oficina de Sabão (100 vagas).

Os interessados em fazer um dos cursos ou palestras deverão acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), ler o edital e preencher o formulário com atenção e verificar se todos os pré-requisitos estão corretos.

A lista dos aprovados será disponibilizada na quinta-feira (18/11), e o candidato selecionado deve comparecer à sede da Setemp, localizada na avenida Djalma Batista, 1.018, bairro Chapada, no dia do início do curso, palestra ou oficina. É necessário que o candidato aprovado apresente uma cópia do Documento de Identificação com foto, CPF, comprovante de residência emitido há pelo menos 90 dias e o comprovante de escolaridade no momento da matrícula, ou CNPJ, caso seja pessoa jurídica.

De acordo com a titular da Setemp, Neila Azrak, esses cursos, palestras e oficinas serão essenciais para dar suporte e conhecimento sobre o empreendedorismo. “Estamos sempre trabalhando em busca de ajudar e incentivar os cidadãos desse segmento, e com o apoio do Governo do Amazonas, temos a certeza que esse projeto resultará em bons resultados”, disse a secretária executiva.

