Setemp oferta 600 vagas para cursos de qualificação em parceria com Cetam

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria do Estado de Desenvolvimento do Amazonas (Sedecti), divulga nesta segunda-feira (24/07), a oferta de 600 vagas de cursos de qualificação profissional, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

No total, serão ofertadas oito modalidades de cursos no formato presencial na sede da Setemp, na avenida Djalma Batista, 1.018, nos turnos matutino e vespertino, e de maneira remota, pelo link que será enviado aos cidadãos que forem selecionados.

Os interessados devem realizar a matrícula no Portal do Trabalhador (http://www.portaldotrabalhador.am.gov.br), até 26 de julho, sendo necessário ler com atenção o edital disponibilizado e fornecer todos os dados solicitados no ato da inscrição.

De acordo com a gerente de qualificação da Setemp, Carla Santos, é de extrema importância essa parceria com o Cetam, pois assim podemos oferecer qualificação profissional para a população e aumentar a geração de emprego e pessoas capacitadas.

“Nosso principal objetivo é oferecer cursos de qualificação profissional para que a população tenha mais chances de uma oportunidade no mercado de trabalho, e com apoio do Governo do Estado e Cetam, estamos tornando isso possível”, disse.

Cursos oferecidos

• Confecção de Enfeites Natalinos (40 vagas);

• Formação de Brigada de Incêndio (40 vagas);

• Instalação e Manutenção de Condicionador de Ar (40 vagas);

• Língua Brasileira de Sinais – Intermediário (40 vagas);

• Operador de Caixa (40 vagas);

• Treinamento Básico Operacional – TBO (40 vagas);

• Informática Avançada – Word e Excel – Remoto Matutino (60 vagas);

• Informática Avançada – Word e Excel – Remoto Vespertino (60 vagas);

• Informática Avançada – Word e Excel – Remoto Noturno (60 vagas);

• Informática Básica – Remoto Matutino (60 vagas);

• Informática Básica – Remoto Vespertino (60 vagas);

• Informática Básica – Remoto Noturno (60 vagas).

Redação AM POST