Setor primário de Careiro da Várzea recebe R$ 1 milhão em investimentos

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, destinou mais de R$ 1 milhão para o fortalecimento do setor primário e a área social do município de Careiro da Várzea, localizado a 25 quilômetros de Manaus. As entregas, realizadas nesta terça-feira (29/07), incluem investimentos em equipamentos agrícolas, linhas de financiamento e recursos para apoiar associações e moradores da região.

Leia mais: Operação Militia: Veja os detalhes da ação que prendeu policiais envolvidos com milícia em Manaus

PUBLICIDADE

A maior parte do valor, R$ 408,4 mil, foi direcionada ao setor primário, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar. A ação foi viabilizada por meio de dois editais de chamamento público, beneficiando diretamente os agricultores locais com a entrega de triciclos, trator, grade aradora e outros implementos agrícolas essenciais para a produção rural.

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do Governo do Amazonas, foi responsável por viabilizar esses recursos. O governador Wilson Lima destacou a importância da ação para o desenvolvimento da economia local: “Entregamos cheques do Crédito Rosa e do Crédito Feirante, entre outras entregas importantes. Trouxemos um pacote de entregas, tanto no setor social quanto no setor primário”.

Além dos investimentos diretos na agricultura, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) assinou contratos para o Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), que irá investir mais de R$ 270 mil no fornecimento de produtos da agricultura familiar para as escolas estaduais. A entrega de 1,5 tonelada de alimentos pelo Programa de Assistência Familiar (PAF) e a distribuição de kits roçado e sacos de ráfia também contribuíram para o fortalecimento da economia local.

PUBLICIDADE

A moradora do município e integrante da Associação Mulheres Ribeirinhas, Graciete da Silva, de 61 anos, celebrou a doação de 1.500 abacaxis, que beneficiará as famílias cadastradas na associação. “Fruta é qualidade de vida, é saúde. Essa doação vai ajudar muito as famílias da nossa comunidade”, afirmou.

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) contribuiu com R$ 22.450 em entregas de certificados digitais, suplemento alimentar e kits para casa de farinha. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), por sua vez, liberou R$ 336,3 mil em crédito rural e emitiu 58 documentos rurais para produtores da região.

PUBLICIDADE

Na área social, o Crédito Rosa foi ampliado com a entrega de cheques para empreendedoras locais e a inauguração de um ponto fixo de atendimento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), onde as interessadas poderão solicitar o crédito. 23 mulheres já foram contempladas, com um total de R$ 148.800 em investimentos no município.

Essas ações representam um esforço contínuo do Governo do Amazonas para impulsionar o desenvolvimento local, com atenção especial à agricultura familiar e ao empreendedorismo feminino, impactando diretamente na qualidade de vida da população de Careiro da Várzea.