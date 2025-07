Setor primário recebe R$ 1,5 milhão em investimentos em Fonte Boa e Jutaí

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta quinta-feira (24/07) um pacote de ações voltado ao fortalecimento do setor primário e da inclusão social nos municípios de Jutaí e Fonte Boa, localizados a 750 km e 678 km de Manaus, respectivamente. Os investimentos somam mais de R$ 1,5 milhão e contemplam crédito rural, apoio à pesca artesanal, agricultura familiar e políticas para pessoas com deficiência.

Durante as entregas, Wilson Lima destacou o papel do Governo do Estado na geração de oportunidades e no cuidado com as populações do interior. “Aqui se tem disposição para trabalhar. Só precisamos de oportunidades. Nosso governo olha para as pessoas e investe em quem precisa, seja no setor primário ou nas áreas sociais”, afirmou.

Jutaí

Em Jutaí, os pescadores artesanais foram beneficiados com R$ 306,7 mil em crédito rural para aquisição de canoas de alumínio, motores de popa, freezers e outros equipamentos. Também foram entregues 106 documentos rurais, entre Cartões do Produtor Primário (CPP), Cadastros da Agricultura Familiar (CAF) e Cadastros Ambientais Rurais (CAR), com apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam).

A agricultura familiar recebeu roçadeiras motorizadas, com investimento de R$ 10 mil, voltadas a produtores assistidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) distribuiu cheques do programa +Crédito Amazonas Feirantes, no valor de R$ 8 mil cada, três aeradores para piscicultores e três toneladas de produtos regionais para o CRAS e a Pastoral do Menor.

Na área social, o município agora conta com um ponto fixo do programa Crédito Rosa, voltado para mulheres empreendedoras. Desde 2022, 13 mulheres foram beneficiadas com R$ 74,4 mil em crédito. A ação é coordenada pela Secretaria de Assistência Social (Seas) em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).

Pessoas com deficiência também foram contempladas com cadeiras de rodas e carteirinhas de identificação, emitidas pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD), garantindo mobilidade e prioridade no acesso a serviços.

Fonte Boa

Já em Fonte Boa, o governador assinou o edital da Subvenção Econômica do Pirarucu, incentivo financeiro para pescadores e associações que atuam com manejo sustentável da espécie. As inscrições estarão abertas de 1º a 15 de agosto.

A cidade também recebeu R$ 88,4 mil do Fundo de Promoção Social (FPS), para aquisição de um bote de alumínio com motor de 60HP. O equipamento beneficiará 40 famílias da Associação de Pescadores de Fonte Boa. A pescadora Sidileide da Silva, de 49 anos, celebrou a conquista: “É uma felicidade imensa. Agora teremos embarcação para transportar os peixes durante o manejo do pirarucu”.

Para apoiar produtores rurais atingidos pela cheia dos rios, foram entregues roçadeiras e 50 kits da agricultura familiar, totalizando R$ 22.350 em investimentos. Uma feirante local também recebeu cheque de R$ 8 mil do +Crédito Amazonas Feirantes.

Assim como em Jutaí, o município recebeu cadeiras de rodas especializadas e carteirinhas de identificação para pessoas com deficiência. Além disso, foi inaugurado um ponto fixo do Crédito Rosa na sede da prefeitura. A iniciativa já beneficiou 93 mulheres empreendedoras em Fonte Boa, com R$ 963,2 mil investidos desde sua implementação.