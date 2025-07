Setor rural de Autazes recebe R$ 408,9 mil em investimentos

Notícias do Amazonas – O Governo do Amazonas destinou R$ 408,9 mil em crédito rural a pescadores artesanais do município de Autazes, localizado a 113 quilômetros de Manaus. O recurso foi entregue na terça-feira (22/07) e viabilizado por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

O montante foi utilizado na aquisição de equipamentos e materiais essenciais para a atividade pesqueira, como 10 motores de popa, 10 motores de 15 HP, dois botes de alumínio, caixas de isopor e outros apetrechos. Parte do crédito também foi destinada ao custeio das atividades produtivas dos pescadores.

Segundo a diretora-presidente do Idam, Eliane Ferreira, o crédito é uma ferramenta para impulsionar a produtividade no setor primário. “Os produtores rurais podem adquirir equipamentos que impactam diretamente na melhoria das condições de trabalho e no aumento da renda”, destacou.

Além do crédito, o governo estadual formalizou a situação de agricultores familiares e produtores locais com a entrega de 79 documentos rurais. Foram emitidos 56 Cartões do Produtor Primário (CPP), 21 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF) e duas licenças ambientais. Toda a documentação foi viabilizada pelo Idam.