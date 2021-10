Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimou, que em 2020, cerca de 3 mil mulheres foram acometidas por diversos tipos de câncer no Amazonas. Entre as consequências danosas após a ingestão de medicações fortíssimas, está a queda de cabelo que afeta a autoestima e compromete a recuperação. A campanha “Seu cabelo tem mais força do que você imagina”, desenvolvida pelo salão de beleza Amanda Beauty em parceria com o Manauara Shopping, irá proporcionar o resgate da confiança e bem-estar.

Continua depois da Publicidade

Na próxima segunda-feira (25), no horário de 10h às 21h, pessoas que desejam ajudar pacientes em tratamento contra o câncer, poderão doar parte de suas cabeleiras, que serão utilizadas na confecção de perucas. O salão está preparado para realizar o atendimento por hora de chegada. Uma equipe de profissionais habilitados ficará de prontidão para coletar o donativo e, ao mesmo tempo, valorizar a beleza dos doadores.

“Não há restrição quanto ao tipo de cabelo. Ele pode ser pintado ou ter outra química. O único pré-requisito para doar é quanto ao cumprimento. Obrigatoriamente, o cabelo deve ter, no mínimo, 20 cm. Os doadores poderão escolher o corte para valorizar seu visual com a ajuda dos profissionais especializados”, explicou Beto Pontes, director executive do grupo Amanda.

Início da campanha

Continua depois da Publicidade

A campanha “Seu cabelo tem mais força do que você imagina” chega a 8ª edição, em 2021, como uma longa história de solidariedade. As ações voltadas para as pessoas carentes são herança da fundadora da empresa Amanda Beauty.

“A Amanda ajudava várias instituições. Quando ela faleceu, nós do grupo demos continuidade participando de vários eventos de cortes de cabelo de idosos e de penteados de garotas que estavam debutando (completando 15 anos). Inspirados num evento social, que ocorria em outra cidade, apresentamos a ideia ao Manauara Shopping de ajudar as pessoas que perderam os cabelos durante o tratamento contra o câncer. Firmamos então a parceria vitoriosa”, relembrou Beto Pontes.

Continua depois da Publicidade

O evento chegou a registrar a participação de 300 pessoas num único dia. Mulheres, crianças e homens deixam o cabelo crescer durante o ano e marcam a data do corte no periodo da campanha solidária. “Seu cabelo tem mais força do que você imagina” está alinhada com outra campanha, a do “Outubro Rosa”, que conscientiza as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Os cabelos coletados são organizados e separados. Posteriormente, são destinados à Rede Feminina de combate ao Câncer. O Shopping Manauara custeará as perucas. Cada unidade, cada peruca, leva até uma semana para ser confeccionada.

Continua depois da Publicidade

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, mobiliários, pisos, forros e luminárias que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, possui 10 salas de cinema PlayArte, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping tem certificação na ISO 14001 (Meio Ambiente) concedidas em 2012 e ISO 45 (Saúde e Segurança) concedida em 2019. Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a Aliansce Sonae Shopping Centers

A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior administradora do país. A companhia está presente nas cinco regiões brasileiras e tem um portfólio de 39 shoppings, com participação em 27 empreendimentos e a administração de 12 shoppings de terceiros.

* Com informações da assessoria de imprensa