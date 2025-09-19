SGB prevê seca fraca no rio Negro em 2025 com cota entre 17,70 m e 18,90 m

Notícias do Amazonas – O Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulgou, nesta quarta-feira (17/9), uma nota técnica com projeções para os níveis do rio Negro em Manaus (AM) em 2025. A análise indica como cenário mais provável uma seca de intensidade fraca, com a cota oscilando entre 17,70 m e 18,90 m.

De acordo com o estudo, o período de estiagem abaixo da cota de 20 m — referência para o monitoramento da navegação — deve durar de 60 a 85 dias. Atualmente, a cota está em 24,9 m (dados de 16/09). O SGB ressalta que os impactos mais severos na navegação costumam ocorrer a partir de 16 m, com alerta em torno de 17 m; por isso, os cenários previstos para 2025 não devem trazer grandes prejuízos.

A nota foi elaborada pelos pesquisadores Andre Martinelli Santos, Artur Matos, Bruna Gomes Amancio e Marcus Suassuna Santos. Embora as projeções apontem para normalidade, o estudo descreve um cenário hipotético de descida mais intensa e atraso no início da estação chuvosa, no qual o rio poderia atingir cerca de 17,3 m — possibilidade considerada pouco provável nas atuais condições da bacia.

As projeções utilizam a série histórica (1903–2024), com 122 anos de registros, além de dados de El Niño e La Niña. Para 2025, a expectativa é de neutralidade climática, sugerindo chuvas próximas à média — quadro distinto das secas extremas de 2023 e 2024, associadas a um episódio intenso de El Niño. Apesar do cenário otimista para 2025, o SGB alerta para a tendência de agravamento nas últimas décadas: desde 1970, há redução média de 4,3 cm/ano nos níveis mínimos do rio. Em 2024, o Negro chegou a 12,13 m, o menor nível já registrado.

O monitoramento em Manaus é feito por estação da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), coordenada pela ANA e operada pelo SGB.