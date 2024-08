Show de Zé Vaqueiro em Novo Aripuanã custará R$ 400 mil aos cofres públicos

Notícias do Amazonas – A Prefeitura de Novo Aripuanã vai pagar R$ 400 mil para a apresentação do cantor Zé Vaqueiro no Festival Folclórico de Lendas (Feslendas 2024), previsto para ocorrer nos dias 29, 30 e 31 de agosto.

O Diário Oficial dos Municípios publicou, na quarta-feira (31), o relatório da Comissão Permanente de Contratação (CPC), em que o Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2024 – CPC/PMNA foi aprovado para a contratação da empresa Zé Vaqueiro Original Music Ltda.

Um trecho do documento diz: “Homologar a deliberação da Comissão Permanente de Contratação – CPC/PMNA, constante no processo mencionado, cujo objeto é contratação de empresa especializada para realização de apresentação artística do cantor Zé Vaqueiro – Contratação de artista musical para apresentação no Festival Folclórico de Lendas – Festelendas 2024, a ser realizado no dia 31 de agosto de 2024 no município de Novo Aripuanã/AM”.

Redação AM POST