Amazonas

Silas Câmara chama operação da PF em Manicoré de “criminosa” e emite repúdio

O episódio ocorreu no Porto da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, justamente no dia da celebração da padroeira da cidade.

Por Bruno Pacheco

16/09/2025 às 09:01

Notícias do Amazonas – O deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM) emitiu, nesta segunda-feira, 15, uma nota de repúdio à queima de balsas de garimpo em Manicoré, no interior do Amazonas. Segundo o parlamentar, as balsas pertenciam à extrativistas minerais familiares. O episódio ocorreu no Porto da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, justamente no dia da celebração da padroeira da cidade.

Para o parlamentar, a ação foi um ato criminoso que trouxe “dor e prejuízo a inúmeras famílias”, além de colocar em risco a segurança da população local. “É inaceitável que ações dessa natureza ocorram sem respeito à vida, ao trabalho e à fé do povo”, destacou.

Leia mais: Operação da PF explode dragas usadas por garimpos ilegais no Amazonas

Silas Câmara afirmou se solidarizar com os extrativistas afetados e reforçou seu compromisso em defesa da dignidade e dos direitos das famílias que dependem da atividade para sobreviver. O deputado também defendeu que o diálogo e a justiça prevaleçam para que episódios semelhantes não voltem a acontecer.

Confira a nota:

Entenda

A operação da PF ao longo de segunda-feira envolveu equipes integradas por policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes da Força Nacional de Segurança Pública. Eles cumpriram ordem judicial expedida pela Justiça Federal do Amazonas para a destruição de dragas utilizadas no garimpo ilegal no Rio Madeira.

A operação ocorreu no leito do rio, entre os municípios de Manicoré e Humaitá/AM. A ação integra os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Federal (Amazonas e Rondônia) desde 2023 no combate à mineração ilegal na região.

Segundo a PF, já foram destruídas 71 dragas no estado do Amazonas. Os dados referentes ao estado de Rondônia ainda estão em consolidação.

 

 

