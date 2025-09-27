A notícia que atravessa o Brasil!

Silas Câmara declara apoio a Wilson Lima e defende candidatura dele ao Senado em 2026: “conta comigo”

Parlamentar declarou apoio público ao governador Wilson Lima para uma possível candidatura ao Senado em 2026.

Por Bruno Pacheco

27/09/2025 às 14:19

Notícias de Política – Durante a 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus no Amazonas (Colpadam), realizada neste sábado (27) no Centro de Convenções Canaã, no bairro Japiim, em Manaus, o deputado federal Silas Câmara (Republicanos) declarou apoio público ao governador Wilson Lima (União Brasil) para uma possível candidatura ao Senado em 2026.

No discurso, Silas destacou a liderança política de Lima e afirmou que pretende caminhar ao lado do governador nas próximas eleições.
“Queria dizer, governador Wilson Lima, que é uma honra ter o senhor como líder político do nosso grupo. Nós aqui nos sentimos parte do seu governo, então eu queria que o senhor soubesse que, onde o senhor estiver em 2026, nós vamos estar juntos para poder o senhor continuar esse grande trabalho”, disse o parlamentar ao lado do governador.

Leia mais: “Preciso entender o que pensa o povo do Amazonas”, diz Wilson Lima sobre possível candidatura ao Senado em 2026

O deputado também fez referência às recentes falas de Wilson Lima sobre os rumores em torno de sua possível candidatura ao Senado. “O senhor disse ali na reportagem sobre o Senado, que ‘meu negócio é trabalhar, fazer entrega’. Mas como eu não sou o senhor, vou dizer: se depender de mim, está certo, como pastor, nós vamos ter, em 2027, mais Wilson Lima no Senado da República representando o Amazonas. Conta comigo, governador”, declarou Silas.

A manifestação ganha peso porque Silas Câmara e sua família possuem forte ligação com a Assembleia de Deus e com a ala evangélica no Amazonas, segmento considerado decisivo em disputas eleitorais no estado.

O apoio de Silas, portanto, pode significar não apenas a adesão de um aliado político, mas também a mobilização de um dos maiores aparatos religiosos e sociais da região em favor de Wilson Lima.

O evento da Assembleia de Deus no Amazonas acontece ao longo do dia e reúne lideranças religiosas e autoridades do Amazonas e do Brasil, incluindo os senadores Omar Aziz (PSD), Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB), além do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Confira a declaração:

