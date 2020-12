Simeam protocola novo pedido de impeachment do governador Wilson Lima na Aleam

Redação AM POST

O Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam) protocolou, nesta quarta-feira (16), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), novo pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima (PSC), alvo de investigações da Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal (PF), e que apura as práticas de esquema de corrupção na compra superfaturada de 28 respiradores pulmonares feitas pelo Governo numa loja de vinhos, no valor de R$ 2,9 milhões, durante a pandemia do novo coronavírus (causador da Covid-19), no Estado.

O Simeam alega no documento que o governador e seu vice Carlos Almeida cometeram crime de responsabilidade por investir R$ 1,6 milhão no campeonato de futebol promovido pelo grupo A Crítica, o “Peladão”, e aplicar R$ 2 milhões em decoração natalina em momento de crise instaurado pelo novo coronavírus.

“Entendemos que o Governador Wilson Lima e o Vice-Governador Carlos Almeida Filho praticaram os crimes de responsabilidade previstos nas hipóteses dos incisos III e V do artigo 55 da Constituição do Estado do Amazonas. Explica-se: Nesse momento de crise, não é razoável que o Governador do Estado, Wilson Lima, beneficie com Grupo A Crítica mediante investimento de R$ 1,6 milhão no “Peladão”. Também não é razoável o investimento de mais de R$ 2 milhões em árvore de Natal. Inegavelmente, Wilson Lima vem tratando com descaso a gestão da verba pública, causando prejuízos irreparáveis e irreversíveis em desfavor ao erário público”, diz o Sindicato.

A Assembleia Legislativa vai encerrar as atividades nesta quinta-feira (17), então, caso pretendam julgar o caso, os deputados deverão suspender parte do recesso parlamentar ou atribuir a tarefa ao novo presidente da Aleam, Roberto Cidade.

Confira documento na íntegra:

NOVO PEDIDO DE IMPEACHMANT WILSON LIMA

Primeiro pedido

Vale lembrar que no dia 21 de abril, o Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam) também apresentou o pedido de impeachment alegando que o governador e o vice, Carlos Almeida, cometeram crimes de responsabilidade na condução dos esforços contra a pandemia de coronavírus no Estado. Porém, o processo de impeachment contra os mandatários foi arquivado pela maioria dos votos na Assembleia Legislativa.

Votaram à favor do arquivamento do processo de impeachment os deputados Abdala Fraxe (Podemos), Adjuto Afonso (PDT), Alessandra Campêlo (MDB), Augusto Ferraz (DEM), Belarmino Lins (PP), Cabo Maciel (PL), Carlinhos Bessa (PV), Dr Gomes (PSC), Joana Darc (PL), Roberto Cidade (PV), Saullo Vianna (PTB) e Therezinha Ruiz (PSDB).