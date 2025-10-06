Sine Amazonas anuncia 237 vagas de emprego para esta terça (07)

Notícias do Amazonas – O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), anunciou 237 vagas de emprego para esta terça-feira (07).

PUBLICIDADE

Os interessados devem comparecer à sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, nº 1.018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição de senhas e o atendimento acontecem das 8h às 14h.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo e documentos pessoais: RG, CPF, PIS, CTPS, além de comprovantes de escolaridade e de residência. Não é preciso levar cópias; somente os documentos originais serão aceitos.

PUBLICIDADE

Leia também: Vereador Rosinaldo Bual recebeu mais de R$ 490 mil entre salários e cotão antes de ser preso por esquema de rachadinha

As oportunidades são ofertadas por diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes de cada vaga serão informados diretamente pelos empregadores.

Além do posto central, o Sine Amazonas também funciona em outros endereços. Quem não puder ir à sede pode se dirigir a um dos seguintes locais: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, onde também é possível concorrer às vagas disponibilizadas.