Sine Amazonas divulga 88 vagas de emprego para esta segunda-feira (10)

O Governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 88 vagas de emprego para esta segunda-feira (10/07).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (http://www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato.

03 VAGAS: ALIMENTADOR DE LINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência com Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter atuado com roteiro de lojas, desejável experiência com aplicativo para coleta de informações no PDV, desejáveis experiências com bebidas, possuir moto própria, ter CNH categoria “A”, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SOCIAL MÍDIA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Possuir portfólio será um diferencial, ter conhecimento em Corel Draw, Illustrator, Photoshop e Marketing Digital, ter cursos na área, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CAIXA ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter conhecimento no sistema Winthor será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SALGADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento e prática na produção de salgados diversos, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO I

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com Pacote Office, ampla experiência em captação de cliente, habilidades com planejamento de rota e visita ao cliente, ter CNH categoria “A”, ter veículo próprio, documentação completa e currículo atualizado.

25 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: CONSULTOR DE ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área de Marketing Digital e Informática será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência geral em vendas e prospecção de clientes, ter curso de Informática Intermediária, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Primeiro Emprego.

OBS: Possuir certificado de reservista, documentação completa, currículo atualizado e ter disponibilidade de horário.

01 VAGA: DEMONSTRADOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OFICIAL DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na fabricação de pães especiais, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Experiência na área de padaria e panificação em geral, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

04 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, habilidades em separação de produtos e armazenagem, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: CAIXA ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter conhecimento no sistema Winthor será um diferencial, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter atuado com roteiro de lojas, desejável experiência com aplicativo para coleta de informações no PDV, desejável experiências com bebidas, possuir moto própria, ter CNH categoria “A”, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

Redação AM POST