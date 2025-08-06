Sine Amazonas oferece 134 vagas de emprego nesta quinta-feira (7); veja como participar

Notícias do Amazonas – O Sine Amazonas anunciou a disponibilidade de 134 oportunidades de emprego nesta quinta-feira (07/08). A iniciativa é coordenada pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Os interessados em disputar uma das vagas devem se dirigir à sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, nº 1.018 — entre os shoppings Amazonas e Manaus Plaza. O atendimento ao público ocorre das 8h às 14h, com distribuição de senhas no local.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos originais: comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo, RG, CPF, número do PIS, Carteira de Trabalho, além de comprovantes de escolaridade e de residência. Não é necessário levar cópias.

As vagas são oferecidas por diversas empresas e instituições atuantes no Amazonas, e os detalhes de cada uma serão fornecidos diretamente pelos empregadores.

Além da unidade central, o cidadão também pode procurar outros postos do Sine no estado: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste.