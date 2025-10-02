Sine Amazonas oferece 377 vagas nesta sexta (03) em Manaus

Notícias do Amazonas – Com 377 oportunidades disponíveis para esta sexta-feira (03), o Sine Amazonas recebe candidatos na sede da Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 — entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição de senhas e o atendimento ocorrem das 8h às 14h, em ordem de chegada.

PUBLICIDADE

Para participar do processo de encaminhamento às vagas, é necessário realizar o cadastro apresentando os documentos originais: comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo, RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho (CTPS), além de comprovantes de escolaridade e de residência. Não é preciso levar cópias; somente os originais serão conferidos no ato do atendimento.

As chances são ofertadas por diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes de cada posição — como funções, requisitos e remuneração — serão informados diretamente pelos empregadores aos candidatos encaminhados. A orientação é chegar com antecedência, munido de toda a documentação citada, para agilizar o cadastro e aumentar as chances de participação nas seleções do dia.

PUBLICIDADE

Leia também: Veja como está a onça-pintada resgatada com ferimentos no Rio Negro em Manaus

Quem não puder comparecer à unidade central tem a alternativa de buscar atendimento em outros postos do Sine Amazonas. O serviço também funciona no PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, onde os cidadãos podem concorrer às vagas ofertadas nesta sexta-feira.

Coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), o Sine Amazonas reforça que o atendimento é gratuito e voltado à intermediação de mão de obra, conectando trabalhadores às oportunidades abertas no mercado local.