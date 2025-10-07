Sine Amazonas oferta 184 vagas nesta quarta (08) em Manaus

Notícias do Amazonas – São 184 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (08), conforme divulgação do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão vinculado à Sedecti. Os interessados devem comparecer à sede do Sine Amazonas, na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

A distribuição de senhas e o atendimento serão realizados das 8h às 14h. Para efetuar o cadastro, o candidato deve apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais: RG, CPF, PIS, CTPS, além de comprovantes de escolaridade e de residência. Não é necessário levar cópias — somente os documentos originais serão exigidos.

As oportunidades são ofertadas por diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas (atribuições, requisitos e demais informações) serão informados diretamente pelos empregadores no momento do atendimento.

Quem não puder se deslocar até o posto central também pode procurar atendimento em outras unidades do Sine Amazonas. O serviço funciona nos seguintes locais: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, onde o cidadão pode concorrer às vagas ofertadas nesta seleção.