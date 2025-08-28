A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Sine oferta 474 vagas de emprego em Manaus nesta terça-feira

O atendimento ocorre das 8h às 16h.

Por Beatriz Silveira

28/08/2025 às 22:52

Notícias do Amazonas – O Sistema Nacional de Emprego (Sine) está oferecendo, nesta terça-feira (27), um total de 474 vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação para candidatos em Manaus e região. As oportunidades estão disponíveis por meio do Sine Manaus e do Sine Amazonas, com processos de seleção que variam de acordo com cada unidade.

No Sine Manaus, são 348 vagas de emprego distribuídas em diversas funções. Para participar da pré-seleção, os interessados devem comparecer pessoalmente a um dos postos de atendimento:

  • Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul;

  • Shopping Phelippe Daou, localizado na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

O atendimento ocorre das 8h às 16h. É necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo atualizado e documentos pessoais originais, como RG, CPF, PIS, CTPS, além de comprovantes de escolaridade e de residência.

Já o Sine Amazonas oferta 126 vagas nesta terça-feira. Os candidatos interessados podem realizar o cadastro pelo site Emprega Brasil ou comparecer presencialmente a uma das unidades de atendimento: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte ou PAC Shopping Cidade Leste. O atendimento é realizado das 8h às 14h, com distribuição de senhas por ordem de chegada.

Para concorrer, é necessário validar a Carteira de Trabalho Digital no aplicativo oficial do governo ou pelo site.

O Sine reforça que as oportunidades são atualizadas diariamente e que os candidatos devem ficar atentos às exigências específicas de cada vaga.

