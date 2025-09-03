Sines ofertam 527 vagas de emprego nesta quinta-feira em Manaus e interior

Notícias do Amazonas – Os Sistemas Nacionais de Emprego (Sines) estão ofertando 527 vagas de trabalho em diversas áreas nesta quinta-feira (4), com atendimentos realizados no horário de 8h às 16h. Para concorrer, é necessário validar a Carteira de Trabalho Digital (CTPS) por meio do aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site oficial do programa para realizar a solicitação de cadastro.

O Sine Manaus disponibiliza 392 vagas em diferentes setores. Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos de atendimento:

Avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul;

Shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Para participar da pré-seleção, é necessário apresentar currículo atualizado, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é preciso levar cópias, apenas os documentos originais.

Já o Sine Amazonas oferta 135 vagas de emprego. Para concorrer, os trabalhadores podem se cadastrar diretamente pelo site Emprega Brasil ou comparecer presencialmente em um dos postos de atendimento do órgão: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste. O horário de atendimento é das 8h às 14h, com distribuição de senhas no local.

A ação busca facilitar o acesso da população a oportunidades no mercado de trabalho, oferecendo vagas em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.