Greve na educação: Sindicato rejeita proposta de reajuste de 8% no Amazonas. Paralisação continua e afeta 70% das escolas estaduais. Leia a matéria completa.

A proposta do Governo do Amazonas, que ofereceu 8% de reajuste salarial, foi rejeitada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) nesta segunda-feira (22) após decisão definida em assembleia geral realizada no Clube Municipal, em Manaus, com 5 mil pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A categoria pede aumento 25% e decidiu manter a greve que entra na segunda semana e parou cerca de 70% de escolas estaduais em Manaus. Conforme o Sindicato, 51 municípios, dos 62 do Amazonas, aderiram ao movimento no estado.

“A data-base da categoria é todo dia 1° de março e é prevista em lei”, destacou o Sinteam.

A Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc-AM) e o Governo do Estado ainda não se manifestaram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui

Redação AM POST*