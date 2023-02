Sistema Celular Seguro recebeu mais de 3 mil cadastros em três meses de funcionamento no AM

Redação AM POST*

O Sistema Celular Seguro, desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), registrou mais de três mil usuários cadastrados em apenas três meses. Lançado em novembro do ano passado, o sistema tem como objetivo realizar um monitoramento dos aparelhos e ter mais eficiência na recuperação de celulares roubados ou furtados em todo o estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram 3.588 usuários cadastrados e 2.487 aparelhos registrados no sistema. De acordo com o delegado Bruno Hitotuzi, é importante registrar o aparelho e informar o número de série para que o monitoramento seja feito de maneira completa pelo sistema.

“Nós temos mais pessoas cadastradas e menos aparelhos. Este número deveria ser a mesma quantidade de pessoas e aparelhos, ou mais aparelhos por conta de que as pessoas podem ter mais de um celular. Nós temos 196 casos de roubos e 100 casos de furto e 14 de perda. Estamos trabalhando em todos esses casos com a equipe de inteligência, já que nossa intenção é inibir essa prática”, informou o delegado.

O delegado ressalta a importância, também, de registrar o aparelho no momento do cadastro do dono, para que o monitoramento seja feito de forma completa. Em caso de recuperação do aparelho, a polícia entrará em contato com o responsável a partir do número de emergência registrado no cadastro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cadastro

Para realizar o cadastro no sistema, o interessado precisa entrar no site da SSP-AM (www.ssp.am.gov.br) e buscar a área “Celular Seguro”. Feito isso, basta entrar no link e preencher o formulário disponível. Para quem não sabe como encontrar o código, ele está impresso na caixa do produto ou na nota fiscal. Se ainda houver dificuldade, basta discar *#06# e o IMEI do celular aparecerá na tela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao cadastrar o International Mobile Equipment Identity (IMEI) do celular no site da SSP-AM, o interessado deve preencher o formulário disponível com os dados pessoais e um número emergencial.