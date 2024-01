Sistema de matrículas será reaberto para estudantes que perderam prazos no Amazonas

Notícias do Amazonas – A partir da próxima segunda-feira (22/01), alunos, pais ou responsáveis, que perderam o prazo das matrículas ou transferências na rede pública de ensino, poderão realizar a reserva da vaga, ou mudança de unidade escolar. O processo pode ser feito on-line, ou presencialmente nas unidades de ensino. O atendimento aos estudantes retardatários será contínuo para todas as modalidades, de acordo com a disponibilidade de vagas nas escolas estaduais.

Atualmente, já há mais de 365,8 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino para o ano letivo 2024, dos quais 330.044 são oriundos da rematrícula, reordenamento e transferência e 35.829 são novos alunos, que solicitaram a reserva da vaga entre os dias 17 a 19 de janeiro. Os dados são da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e da Empresa de Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No formato on-line, as reservas deverão ser feitas pelo portal https://matriculas.am.gov.br. Após esse procedimento, os alunos, pais ou responsáveis, precisam comparecer na escola no período de até três dias com a documentação do aluno para confirmar a matrícula. Atualmente, a Secretaria de Estado da Educação e Desporto Escolar possui 17.821 solicitações de matrículas em aberto.

Segundo a gerente de matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Irlanda Araújo, as vagas que não foram preenchidas estarão disponíveis no sistema para que os alunos possam, no primeiro momento, fazer a reserva de vaga.

“Agora, nós avançamos para um outro momento dentro do calendário de matrículas, que é o atendimento aos estudantes retardatários. Essa fase tem como objetivo preencher as vagas remanescentes, que retornam ao sistema, caso o responsável não efetive a confirmação da matrícula, com a entrega de documentos”, pontuou Irlanda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confirmação da matrícula

Após a conclusão do processo de reserva, o responsável pelo aluno tem até três dias úteis para comparecer à escola e confirmar a matrícula mediante a apresentação de toda a documentação do mesmo. Caso não haja a entrega de documentos, o candidato perde a vaga e a mesma volta para o sistema.

Os documentos necessários são:

Comprovante de escolaridade original:

Guia de transferência;

Histórico Escolar;

Declaração de transferência (com validade de 30 dias) caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou municipal do interior do estado)

Certidão de nascimento (original e cópia).

CPF e RG (original e cópia) do aluno do ensino médio.

Cartão de vacinação (cópia).

Duas fotos 3X4 recentes do aluno.

Documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula, do aluno menor de idade.

Comprovante de residência atualizado (até 30 dias da data de apresentação).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Calendário

Com a abertura do prazo para os retardatários, a Secretaria de Educação dá continuidade ao Calendário de Matrículas iniciado em dezembro de 2023, com a rematrícula automática dos alunos. Até o presente momento, 365,8 mil alunos já estão matriculados, em todas as modalidades de ensino.

Novos Alunos

No período de 17 a 19/01, 35.829 novos alunos garantiram sua reserva de vagas por meio do portal de matrículas e presencialmente em unidades de ensino da rede estadual.