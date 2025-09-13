Situação precária da BR-319 é mostrada em live de Eduardo Braga

Notícias de Política – O senador Eduardo Braga (MDB-AM) iniciou nas primeiras horas deste sábado, 13, uma viagem pela BR-319, única rodovia que conecta Manaus ao restante do Brasil. A iniciativa, segundo ele, tem como objetivo mostrar “sem cortes” as dificuldades enfrentadas pelos motoristas que dependem da estrada.

“São 5 para as 5 da manhã, já no carro, indo para o Ceasa para atravessar e começar a nossa live da BR-319. Hoje serão mais de 14 horas mostrando ao povo brasileiro a real situação da BR-319, para que vocês possam ver sem corte, sem revisões, mostrando o que é de verdade a BR-319, qual é a nossa realidade, o que precisamos avançar, quais são os nossos desafios”, declarou Braga em vídeo publicado nas redes sociais.

Viagem com chuva e lama

O senador destacou que o percurso será ainda mais desafiador devido às condições climáticas.

“Hoje, inclusive, amanheceu chovendo. Vamos pegar uma das piores situações da BR-319: é quando ela está molhada”, disse.

Debate nacional

A BR-319 é considerada uma das rodovias mais estratégicas da região Norte, mas enfrenta há décadas problemas de infraestrutura, com trechos críticos que dificultam o tráfego, especialmente em períodos de chuva. O debate sobre sua recuperação e pavimentação divide opiniões, entre a defesa do desenvolvimento econômico e as preocupações ambientais.

Braga afirmou que a transmissão ao vivo tem o objetivo de dar mais transparência ao tema e aproximar a população da realidade enfrentada diariamente por motoristas e caminhoneiros que utilizam a estrada.

