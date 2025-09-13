A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Situação precária da BR-319 é mostrada em live de Eduardo Braga

Objetivo é mostrar “sem cortes” as dificuldades enfrentadas pelos motoristas que dependem da estrada.

Por Bruno Pacheco

13/09/2025 às 09:05 - Atualizado em 13/09/2025 às 09:08

Ver resumo

Notícias de Política – O senador Eduardo Braga (MDB-AM) iniciou nas primeiras horas deste sábado, 13, uma viagem pela BR-319, única rodovia que conecta Manaus ao restante do Brasil. A iniciativa, segundo ele, tem como objetivo mostrar “sem cortes” as dificuldades enfrentadas pelos motoristas que dependem da estrada.

PUBLICIDADE

“São 5 para as 5 da manhã, já no carro, indo para o Ceasa para atravessar e começar a nossa live da BR-319. Hoje serão mais de 14 horas mostrando ao povo brasileiro a real situação da BR-319, para que vocês possam ver sem corte, sem revisões, mostrando o que é de verdade a BR-319, qual é a nossa realidade, o que precisamos avançar, quais são os nossos desafios”, declarou Braga em vídeo publicado nas redes sociais.

Leia mais: Plínio Valério diz que Lula repete promessa antiga sobre asfaltamento da BR-319 em Manaus: &#8220;Tudo balela&#8221;

PUBLICIDADE

Viagem com chuva e lama

O senador destacou que o percurso será ainda mais desafiador devido às condições climáticas.
“Hoje, inclusive, amanheceu chovendo. Vamos pegar uma das piores situações da BR-319: é quando ela está molhada”, disse.

Debate nacional

A BR-319 é considerada uma das rodovias mais estratégicas da região Norte, mas enfrenta há décadas problemas de infraestrutura, com trechos críticos que dificultam o tráfego, especialmente em períodos de chuva. O debate sobre sua recuperação e pavimentação divide opiniões, entre a defesa do desenvolvimento econômico e as preocupações ambientais.

Braga afirmou que a transmissão ao vivo tem o objetivo de dar mais transparência ao tema e aproximar a população da realidade enfrentada diariamente por motoristas e caminhoneiros que utilizam a estrada.

Confira:

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Polícia

Homem é morto a pauladas e corpo é deixado com bilhete na zona norte de Manaus

Jonas Ilário, de 41 anos, foi encontrado em via pública com sinais de espancamento e mensagem deixada pelos assassinos.

há 18 minutos

Amazonas

Governador Wilson Lima reforça segurança com entrega de novas viaturas em Novo Airão

Com a nova remessa de veículos, o governo já destinou 124 viaturas para municípios do interior.

há 1 hora

Manaus

Motociclista morre em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

Josias Barroso perdeu a vida ao cair da moto e ser atropelado.

há 1 hora

Manaus

Manaus amanhece com chuva e previsão indica instabilidade ao longo do sábado

Temperaturas devem variar entre 26 °C e 36 °C, com possibilidade de tempestades localizadas na capital.

há 2 horas

Brasil

PF suspeita de lavagem de dinheiro em mansão ligada a Nelson Wilians

Imóvel de R$ 22 milhões comprado por empresário investigado foi demolido e anexado à casa do advogado.

há 2 horas