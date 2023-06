Manobras radicais como “flip”, “ollie”, “hardflip”, fazem parte da rotina da atleta amazonense Daniela Martins, de 14 anos, que vem se destacando no skate e sonha em chegar em campeonatos mundiais. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, a atleta vem trabalhando suas performances e habilidades para alcançar títulos em sua carreira que está só começando.

“A Daniela Martins já estava sendo monitorada pelo Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, e agora ela faz parte. Sabemos do potencial que ela tem de colocar o Amazonas em competições nacionais e internacionais nessa modalidade e por determinação do governador Wilson Lima estaremos viabilizando o suporte necessário para que ela realize seus sonhos”, comentou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

A jovem conheceu o esporte aos 7 anos de idade por inspiração do seu pai que havia lhe presenteado com skate, deste então Daniela vem se destacando no cenário esportivo. Hoje, com apenas 14 anos, a atleta é integrante da Seleção Brasileira de Skate Júnior e carrega na bagagem títulos nacionais como o 1º lugar na Seletiva Norte de Skate em 2019 em Belém (PA), e a participação nas etapas do Circuito Brasileiro (STU) em Porto Alegre.

“No início o skate era só uma brincadeira, conforme o tempo foi passando, foi além disso, por conta desse esporte, conheci lugares incríveis por todo Brasil. Meu maior sonho é participar das Olimpíadas, essa motivação veio após ver a Rayssa Leal competindo e isso vem sendo uma inspiração para chegar ao nível dela e representar o meu estado e país”, comentou Daniela..

Whelkle Martins, pai de Daniela, faz parte da geração pioneira de skatistas manauaras e ao observar que sua filha tinha talento para o esporte resolveu incentivar a jovem a aperfeiçoar suas habilidades. Com um trabalho em dupla, Whelkle afirma que seu apoio foi fundamental para o desenvolvimento da Dani no esporte.

“Sou o maior incentivador da minha filha, apresentei o skate como uma família. Daniela é destaque no cenário nacional e isso é motivo de felicidade por saber que o trabalho que estamos realizando está trazendo bons frutos e só temos de agradecer ao Governo do Amazonas que vem nos ajudando e abraçando a causa”, ressaltou Whelkle Martins, pai da atleta.

