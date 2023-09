Sobe para 16 número de cidades em emergência devido a seca no Amazonas

Amazonas – Subiu para 16, o número de municípios em situação de emergência no Amazonas devido a estiagem. O novo informativo foi divulgado nesta quarta-feira (27), pela Defesa Civil do Amazonas. O Governo do Estado anunciou uma força-tarefa do Governo Federal para enfrentar os impactos da seca no estado, que já afeta 111 mil pessoas.

O anúncio veio depois de um encontro com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

A seca tem afetado a navegação fluvial, a escoação da produção rural e o transporte de alimentos. Além disso, tem causado a morte de vários peixes e botos pelo Estado.

Segundo o governador, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional se comprometeu com o envio de itens como cestas básicas e água. O

“Nós temos três aspectos que são importantes para se levar em consideração nessa questão de estiagem: o primeiro deles é a questão da ajuda humanitária, o segundo são as questões de desmatamento e queimadas e o terceiro é a atividade econômica por conta da dificuldade de passagem de balsa e grandes embarcações ali pelo rio Madeira“, ressaltou o governador.

Veja abaixo a situação dos municípios do Amazonas atingidos pela estiagem:

Municípios em Normalidade – 02

Calha do Médio Amazonas: Presidente Figueiredo.

Calha do Madeira: Apuí.

Municípios em Atenção – 05

Calha do Purus: Lábrea, Canutama.

Calha do Negro: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos.

Municípios em Alerta – 39

Calha do Baixo Solimões: Anamã, Anori, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Codajás, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri.

Calha do Negro: Manaus, Novo Airão.

Calha do Purus: Boca do Acre, Pauini, Tapauá, Beruri.

Calha do Madeira: Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte, Borba.

Calha do Juruá: Guajará, Carauari, Juruá.

Calha do Médio Solimões: Alvarães, Fonte Boa, Japurá.

Calha do Baixo Amazonas: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Maués.

Calha do Médio Amazonas: Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, Urucurituba, Autazes.

Municípios em Emergência – 16

Calha do Alto Solimões: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amaturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do

Içá, Tonantins, Tabatinga

Calha do Juruá: Envira, Itamarati, Eirunepé, Ipixuna.

Calha do Médio Solimões: Tefé, Coari, Jutaí, Maraã, Uarini.

Suyanne Lima – Redação AM POST