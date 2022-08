Sobe para 54 o número de notificações de casos de varíola dos macacos no Amazonas

Redação AM POST

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), registrou nesta terça-feira (23), um aumento considerável no número de casos de varíola dos macacos, saltando de 37 para 54, casos no Estado.

Segundo o órgão, o Amazonas chegou a 54 notificações de varíola dos macacos, com 15 confirmados, 22 descartados e 17 suspeitos.

Dos 15 casos confirmados, 14 são homens com idade entre 20 a 40 anos.

O comunicado de risco nº 12/2022 traz informações para a população sobre como se prevenir contra a Monkeypox:

– Evitar parcerias sexuais anônimas;

– No caso do aparecimento de lesões características de Monkeypox, ou diagnóstico confirmado, comunicar as suas parcerias sexuais dos últimos 21 dias, para realização de autoexame;

– Os casos suspeitos de Monkeypox devem utilizar máscara e roupas cobrindo as lesões;

– Higienizar as mãos frequentemente;

– Não compartilhar alimentos, objetos de uso pessoal, talheres, roupas ou roupas de cama;

– Buscar um serviço de saúde nos casos de aparecimento de lesões (bolhas) ou feridas.