Sócios do Boi Caprichoso batem-boca durante assembleia geral em Parintins; assista

Notícias do Amazonas – Durante a assembleia geral dos sócios do Boi Caprichoso, realizada no Curral Zeca Xibelão, em Parintins, um pequeno bate-boca chamou atenção entre os participantes, envolvendo o ex-presidente do Boi Babá Tupinambá e o atual presidente da agremiação.

Segundo relatos, a discussão ocorreu em meio à deliberação de decisões internas da entidade. Um dos sócios, Afrânio, acompanhado por Dona Socorro, solicitou a prorrogação de uma votação, pedido que não foi acatado imediatamente pelo presidente, gerando divergências entre os presentes.

“Ele disse que dois dos sócios pediram por uma coisa, não aceitaram. O Edson vem, fala uma coisa e aceita. Então vai pra votação, gente”, afirmou um dos participantes, destacando a necessidade de respeitar os direitos dos sócios nas decisões.

Durante o bate-boca, os sócios reforçaram que estavam presentes para acompanhar as deliberações e que eventuais correções plausíveis deveriam ser consideradas antes da votação. O clima, segundo relatos, foi de tensão moderada, mas sem maiores incidentes físicos, com os envolvidos defendendo a importância de ouvir todas as opiniões antes de decidir.