A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Sócios do Boi Caprichoso batem-boca durante assembleia geral em Parintins; assista

A discussão ocorreu em meio à deliberação de decisões internas da entidade.

Por Jonas Souza

30/08/2025 às 21:24 - Atualizado em 30/08/2025 às 21:36

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – Durante a assembleia geral dos sócios do Boi Caprichoso, realizada no Curral Zeca Xibelão, em Parintins, um pequeno bate-boca chamou atenção entre os participantes, envolvendo o ex-presidente do Boi Babá Tupinambá e o atual presidente da agremiação.

PUBLICIDADE

Leia mais: Motociclista e garupa morrem em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

Segundo relatos, a discussão ocorreu em meio à deliberação de decisões internas da entidade. Um dos sócios, Afrânio, acompanhado por Dona Socorro, solicitou a prorrogação de uma votação, pedido que não foi acatado imediatamente pelo presidente, gerando divergências entre os presentes.

PUBLICIDADE

“Ele disse que dois dos sócios pediram por uma coisa, não aceitaram. O Edson vem, fala uma coisa e aceita. Então vai pra votação, gente”, afirmou um dos participantes, destacando a necessidade de respeitar os direitos dos sócios nas decisões.

Durante o bate-boca, os sócios reforçaram que estavam presentes para acompanhar as deliberações e que eventuais correções plausíveis deveriam ser consideradas antes da votação. O clima, segundo relatos, foi de tensão moderada, mas sem maiores incidentes físicos, com os envolvidos defendendo a importância de ouvir todas as opiniões antes de decidir.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

TST condena Volkswagen a pagar R$ 165 milhões por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão na Amazônia

Decisão do Tribunal Superior do Trabalho determina reparação histórica a 300 trabalhadores.

há 8 minutos

Mundo

Ex-presidente do Parlamento da Ucrânia é assassinado a tiros em Lviv

Testemunhas relataram que o atirador usava capacete preto com marcas amarelas e estaria disfarçado como entregador de delivery.

há 1 hora

Amazonas

Amazonas tem dois municípios que lideram desmatamento na Amazônia

O levantamento utilizou dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) entre julho de 2024 e julho de 2025.

há 2 horas

Polícia

Proprietária de bar é presa em Manaus por descumprir interdição e poluição sonora

A mulher de 33 anos foi presa pelos crimes de poluição sonora, descumprimento de embargo e ausência de licença ambiental.

há 2 horas

Brasil

PF investiga empresa por suposto esquema de blindagem patrimonial de Eike Batista e Arena Corinthians

Segundo as apurações, a Reag administrava fundos que teriam servido para esconder investimentos da Copape e da Aster.

há 2 horas