Soldado desaparece após naufrágio de lancha do Exército no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Ainda não foi encontrado o corpo do soldado Jerry Rocha do Nascimento, 22 anos, que desapareceu após lancha do Exército em que ele estava sofrer um acidente e naufragar, no último sábado (24), no Rio Japurá.

Continua depois da Publicidade

Na embarcação estava um grupo de militares que fazia patrulha fluvial, próximo ao pelotão de Vila Bittencourt, na fronteira com a cidade colombiana de La Pedrera, quando houve o acidente. O rapaz carregava carregava um fuzil que estaria ancorado a lancha e amarrado no braço dele, o que teria dificultado o retorno dele à superfície.

Equipes de resgate fazem buscas pelo corpo do jovem e as causas do acidente estão sendo apuradas. O corpo ainda não foi encontrado.