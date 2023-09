Sorteio da Nota Fiscal Amazonense será nesta quarta-feira (20/09)

O sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA) será realizado nesta quarta-feira (20/09), com transmissão ao vivo pela rádio e TV Encontro das Águas, após o Jornal do Meio-Dia. A campanha promovida pelo o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz-AM), irá sortear R$ 105 mil em prêmios para cidadãos cadastrados na campanha e que colocaram o CPF na nota ao longo do mês de agosto.

Mais de 300 mil pessoas estão concorrendo na premiação, que sorteará dez prêmios em dinheiro, sendo sete de R$ 5 mil, dois de R$ 10 mil e um no valor de R$ 20 mil.

Dez entidades sociais, indicadas pelos ganhadores, também serão contempladas com prêmios de até R$8 mil. O valor dado para as entidades sociais equivale a 40% do prêmio do ganhador que indicou a instituição na hora do cadastro na Campanha.

A Campanha

A campanha, que sorteia prêmios diários, mensais e anuais para cidadãos e entidades sociais do Amazonas, busca incentivar a cidadania fiscal ao vincular os prêmios à exigência da nota fiscal no ato da aquisição de produtos e serviços.

Concorrem os cidadãos cadastrados no site da Campanha (http://www.nfamazonense.sefaz.am.gov.br) que tenham exigido o CPF na nota no ato de suas compras.

Além do sorteio mensal, há também os sorteios diários e o sorteio anual, com prêmios de R$ 10 a R$ 50 mil.

Nos diários, são sorteados cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrendo de forma automática àquelas pessoas que colocam CPF na nota em compras de qualquer valor.

Atualização dos dados

A coordenação da Campanha solicita aos participantes que atualizem seus dados bancários e os contatos telefônicos no Portal da NFA, para facilitar contato e pagamento dos prêmios.

O nome dos ganhadores é divulgado no site da Campanha e também nas redes sociais da Sefaz.

Redação AM POST